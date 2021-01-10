أم علي بطريقة سهلة وطعمها شهي جدا جدا

أم علي من أكثر أنواع الحلوى الشرقية التي تم اقتباسها من المطبخ المصري، ومن ثم انتشرت فى جميع أنحاء دول العالم كله ويرجع ذلك إلى طعمها اللذيذ الذى جعل الجميع يعشقون تناولها، ويوجد لها العديد من الأسماء المختلفة الأخرى ففي السودان تسمى بفتة اللبن، وفى غرب العراق تسمى بالخميعة، بالإضافة إلى أنها سهلة وسريعة التحضير ولا تأخذ وقت في تحضيرها، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات حلوى أم على وطريقة تخضيرها.مكونات طريقة عمل حلوى ام علي السريعة:
حلويات أم علي تعتمد بشكل أساسي على رقاقات العجين وأيضا المكسرات المختلفة والحليب، ولكي نقوم بتحضير حلوى أم علي السريعة سوف نحتاج إلى هذه المكونات:
- ربع كوب من الفستق الحلبي المقشر.
- ربع كوب من اللوز المقشر والمقسم ﻷنصاص.
- علبة ونصف من القشطة.
- ستة أكواب ونصف من الماء.
- خمسمائة جرام من عجينة الباف.
- ربع كوب من الصنوبر المقشر.
- ربع كوب من الكاجو.
- مئة وثلاثون جراما من الزبدة.
- كوب من السكر.
- عدد ثمانية ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.
لكي نقوم بتجهيز طبق أم علي في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي:
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نقوم بفرد عجينة الباف ومدها جيدا.
- نقوم بتقطيعها إلى مكعبات بحجم متوسط.
- نقوم بإحضار صينية الفرن ووضع قطع الباف المقطعة، ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة لحين حصولها على اللون الذهبى الفاتح.
- نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلا، ونضع فوقها الفستق واللوز والكاجو والصنوبر وندخلها الفرن مرة ثانية، للعمل على تحميصها وتغير لونها.
- نحضر وعاء ونضع فيه الماء مع الحليب ونقلبه جيداً، ونضع معه القشطة والسكر والزبدة، ونضعه على نار هادئة ونتركه يغلي، ثم نطفئ النار ونتركه جانبا.
- نحضر صينية البايركس ونضع فيها طبقة من المكسرات وفوقها طبقة من رقائق الباف، ونضيف خليط القشطة وندخلها الفرن، لحين ملاحظة أن قوامها اشتد قليلاً نطفئ الفرن، ونضعها في طبق التقديم ونزينها بقليل من المكسرات ونتناولها.
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أم علي من أكثر أنواع الحلوى الشرقية التي تم اقتباسها من المطبخ المصري، ومن ثم انتشرت فى جميع أنحاء دول العالم كله ويرجع ذلك إلى طعمها اللذيذ الذى جعل الجميع يعشقون تناولها، ويوجد لها العديد من الأسماء المختلفة الأخرى ففي السودان تسمى بفتة اللبن، وفى غرب العراق تسمى بالخميعة، بالإضافة إلى أنها سهلة وسريعة التحضير ولا تأخذ وقت في تحضيرها، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات حلوى أم على وطريقة تخضيرها.مكونات طريقة عمل حلوى ام علي السريعة:
حلويات أم علي تعتمد بشكل أساسي على رقاقات العجين وأيضا المكسرات المختلفة والحليب، ولكي نقوم بتحضير حلوى أم علي السريعة سوف نحتاج إلى هذه المكونات:
- ربع كوب من الفستق الحلبي المقشر.
- ربع كوب من اللوز المقشر والمقسم ﻷنصاص.
- علبة ونصف من القشطة.
- ستة أكواب ونصف من الماء.
- خمسمائة جرام من عجينة الباف.
- ربع كوب من الصنوبر المقشر.
- ربع كوب من الكاجو.
- مئة وثلاثون جراما من الزبدة.
- كوب من السكر.
- عدد ثمانية ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.
لكي نقوم بتجهيز طبق أم علي في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي:
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نقوم بفرد عجينة الباف ومدها جيدا.
- نقوم بتقطيعها إلى مكعبات بحجم متوسط.
- نقوم بإحضار صينية الفرن ووضع قطع الباف المقطعة، ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة لحين حصولها على اللون الذهبى الفاتح.
- نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلا، ونضع فوقها الفستق واللوز والكاجو والصنوبر وندخلها الفرن مرة ثانية، للعمل على تحميصها وتغير لونها.
- نحضر وعاء ونضع فيه الماء مع الحليب ونقلبه جيداً، ونضع معه القشطة والسكر والزبدة، ونضعه على نار هادئة ونتركه يغلي، ثم نطفئ النار ونتركه جانبا.
- نحضر صينية البايركس ونضع فيها طبقة من المكسرات وفوقها طبقة من رقائق الباف، ونضيف خليط القشطة وندخلها الفرن، لحين ملاحظة أن قوامها اشتد قليلاً نطفئ الفرن، ونضعها في طبق التقديم ونزينها بقليل من المكسرات ونتناولها.
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