أم علي بطريقة سهلة وطعمها شهي جدا جدا

أم علي من أكثر أنواع الحلوى الشرقية التي تم اقتباسها من المطبخ المصري، ومن ثم انتشرت فى جميع أنحاء دول العالم كله ويرجع ذلك إلى طعمها اللذيذ الذى جعل الجميع يعشقون تناولها، ويوجد لها العديد من الأسماء المختلفة الأخرى ففي السودان تسمى بفتة اللبن، وفى غرب العراق تسمى بالخميعة، بالإضافة إلى أنها سهلة وسريعة التحضير ولا تأخذ وقت في تحضيرها، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات حلوى أم على وطريقة تخضيرها.

مكونات طريقة عمل حلوى ام علي السريعة:

حلويات أم علي تعتمد بشكل أساسي على رقاقات العجين وأيضا المكسرات المختلفة والحليب، ولكي نقوم بتحضير حلوى أم علي السريعة سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

ربع كوب من الفستق الحلبي المقشر.

ربع كوب من اللوز المقشر والمقسم ﻷنصاص.

علبة ونصف من القشطة.

ستة أكواب ونصف من الماء.

خمسمائة جرام من عجينة الباف.

ربع كوب من الصنوبر المقشر.

ربع كوب من الكاجو.

مئة وثلاثون جراما من الزبدة.

كوب من السكر.

عدد ثمانية ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

طريقة تحضير حلوى أم علي في المنزل:

لكي نقوم بتجهيز طبق أم علي في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي: