طريقة عمل عجينة السمبوسة الهشة وتحضيرها باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة

السمبوسة أو السمبوسك نوع من أنواع المعجنات الهشة والطرية، لها مذاق رائع لا يقاوم، تحضر بعدة حشوات مختلفة وبخطوات سهلة، لا تحتاج لبذل مجهود بل تحضر في دقائق معدودة، تحضر بكثرة في المناسبات والأعياد، وخاصة شهر رمضان الكريم، تختلف العجينة من حيث شرائها جاهزة أم محضرة في المنزل، وتختلف حشواتها من حشوة لأخرى فيمكن تحضير البسبوسة بحشوة اللحم، أو بالجبنة، أو بالفراخ، أو بالسبانخ، وقد تختلف في المذاق من حيث نوع الحشوة، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة.طريقة عمل عجينة السمبوسة الهشة
الكثير منا يلجأ لشراء المنتجات الجاهزة بدلاً من تحضيرها في المنزل، كنوع من التكاسل يفضل شراءها جاهزة، وخاصة السمبوسة يفضل العديد شرائها جاهزة بدلاً من تحضيرها في المنزل، فتابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة.مكونات العجينة:
- 4 أكواب من الدقيق.
- نصف كوب زيت.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- بيضة.
- كوبان من الماء الدافىء.
- نصف كوب زيت زيتون.
- يحضر إناء عميق ويوضع فيه الدقيق والبيكنج بودر والبيضة، وتقلب المكونات مع بعض بواسطة اليد.
- نضع الخميرة في نصف كوب ماء فاتر وتترك لتخمر، ثم توضع على خليط الدقيق، تخلط المكونات معاً، ثم يوضع الزيت والماء تدريجياً حتى الحصول على عجينة طرية وهشة وملساء.
- تغطى العجينة وتترك لتخمر، ثم تقطع إلى قطع دائرية رقيقة السمك، ثم تفرد على شكل مثلث وتحشى بالحشو المفضل.
مكونات السمبوسة:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- نصف حبة مهروسة من الجزر.
- بصلة صغيرة مفرومة.
- لفة من السمبوسة الجاهزة أو المحضرة سابقاً.
- قرن فلفل أخضر صغير مقطع مفروم.
- ملعقة صلصلة طماطم.
- 2 حبة طماطم صغيرة مفرومة ناعماً.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة كمون وفلفل أسود.
- فصان من الثوم المهروس.
- زيت غزير.
- تحضر مقلاة على النار ويوضع فيه زيت ثم البصل والثوم ويقلب حتى يحمر قليلاً، ثم يضاف إليه اللحم والبهارات والملح مع التقليب المستمر.
- يتم وضع الطماطم والفلفل والصلصة والجزر المبشور مع الإستمرار بالتقليب حتى ينضج اللحم.
- ترفع السمبوسة من على النار، ثم تحشو العجينة بحشو اللحم المحضر، ثم تغلف على شكل مثلث بواسطة ماء ودقيق حتى تلتصق أطرافها.
- يحضر زيت غزير في المقلاة ويوضع فيه السمبوسة حتى تحمر ثم رفعها على مناديل مطبخ ثم تقدم ساخنة.
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السمبوسة أو السمبوسك نوع من أنواع المعجنات الهشة والطرية، لها مذاق رائع لا يقاوم، تحضر بعدة حشوات مختلفة وبخطوات سهلة، لا تحتاج لبذل مجهود بل تحضر في دقائق معدودة، تحضر بكثرة في المناسبات والأعياد، وخاصة شهر رمضان الكريم، تختلف العجينة من حيث شرائها جاهزة أم محضرة في المنزل، وتختلف حشواتها من حشوة لأخرى فيمكن تحضير البسبوسة بحشوة اللحم، أو بالجبنة، أو بالفراخ، أو بالسبانخ، وقد تختلف في المذاق من حيث نوع الحشوة، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة.طريقة عمل عجينة السمبوسة الهشة
الكثير منا يلجأ لشراء المنتجات الجاهزة بدلاً من تحضيرها في المنزل، كنوع من التكاسل يفضل شراءها جاهزة، وخاصة السمبوسة يفضل العديد شرائها جاهزة بدلاً من تحضيرها في المنزل، فتابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة.مكونات العجينة:
- 4 أكواب من الدقيق.
- نصف كوب زيت.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- بيضة.
- كوبان من الماء الدافىء.
- نصف كوب زيت زيتون.
- يحضر إناء عميق ويوضع فيه الدقيق والبيكنج بودر والبيضة، وتقلب المكونات مع بعض بواسطة اليد.
- نضع الخميرة في نصف كوب ماء فاتر وتترك لتخمر، ثم توضع على خليط الدقيق، تخلط المكونات معاً، ثم يوضع الزيت والماء تدريجياً حتى الحصول على عجينة طرية وهشة وملساء.
- تغطى العجينة وتترك لتخمر، ثم تقطع إلى قطع دائرية رقيقة السمك، ثم تفرد على شكل مثلث وتحشى بالحشو المفضل.
مكونات السمبوسة:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- نصف حبة مهروسة من الجزر.
- بصلة صغيرة مفرومة.
- لفة من السمبوسة الجاهزة أو المحضرة سابقاً.
- قرن فلفل أخضر صغير مقطع مفروم.
- ملعقة صلصلة طماطم.
- 2 حبة طماطم صغيرة مفرومة ناعماً.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة كمون وفلفل أسود.
- فصان من الثوم المهروس.
- زيت غزير.
- تحضر مقلاة على النار ويوضع فيه زيت ثم البصل والثوم ويقلب حتى يحمر قليلاً، ثم يضاف إليه اللحم والبهارات والملح مع التقليب المستمر.
- يتم وضع الطماطم والفلفل والصلصة والجزر المبشور مع الإستمرار بالتقليب حتى ينضج اللحم.
- ترفع السمبوسة من على النار، ثم تحشو العجينة بحشو اللحم المحضر، ثم تغلف على شكل مثلث بواسطة ماء ودقيق حتى تلتصق أطرافها.
- يحضر زيت غزير في المقلاة ويوضع فيه السمبوسة حتى تحمر ثم رفعها على مناديل مطبخ ثم تقدم ساخنة.
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