طريقة صينية بطاطس بالدجاج في المنزل الطريقة والمقادير

تعتبر صينية بطاطس بالدجاج من أكثر الوجبات الشهية والسهلة في التحضير، كما أنها مكوناتها متوفرة في كل منزل، ولا تحتاج إلى الكثير من المجهود، ويمكن الحصول على طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج من خلال ما سنوفره لكم من طرق اليوم، حيث أن صينية بطاطس بالفراخ يمكن إعدادها بأشكال مختلفة، وكذلك وصفات الدجاج.

قم بتوفير دجاجة واحدة، وهي تكفي لأربع أو خمس أفراد، ويمكن زيادة الدجاج في حالة زيادة عدد الأسرة.

قم بتوفير بصلتين، ويتم تقطيعهم إلى شرائح.

ثم قم بتوفير ثلاث حبات أو أكثر من البطاطس، والتي يتم تقطيعها إلى دوائر.

سنوفر بتوفير فلفل أخضر بارد، ونصف كيلو من الطماطم.

سنقوم بتوفير توابل متمثلة في الملح والكزبرة الناعمة والفلفل الأسود.

سنقوم بتوفير ملعقة من السمن وملعقة من عصير الليمون.

سنقوم بوضع التوابل مع عصير الليمون وملعقة السمن في وعاء، ثم نقوم بوضعه على النار، ونقوم بوضع البطاطس بها ونقوم بالتقليب جيدًا.

ثم نقوم بوضع شرائح البصل، ثم بعدها نضع الطماطم بعد أن نقوم بفرمها جيدًا، ونترك البطاطس على النار لمدة عشر دقائق.

في ذلك الحين سنحضر الدجاج الذي نقوم بتتبيله بالبصل والتوابل ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة، نحضره ونضعه مع صينية البطاطس.

ثم بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن، ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، حتى نتأكد من أن البطاطس قد تم نضجها والدجاج أيضًا.

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وحتى تكون صينية بطاطس بالفراخ أشهى مما يُخيل لك، فهناك مجموعة من النصائح ينبغي أن يتم اتباعها: