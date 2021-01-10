وصفة لتفتيح السواد حول الفم مجربة وفعالة وسريعة في يومين فقط

وصفة لتفتيح السواد حول الفم، هي من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الفتيات، خاصة لأن أي مشكلة يكون مكان تواجدها الوجه، يصبح شيء مؤرق جدًا، ويستوجب علاج سريع للقضاء على المشكلة، لأنها تؤدي إلى عدم ثقة بالنفس، وما يترتب عليه من الخجل من الابتسام، أو التحدث للآخرين، وتصل في بعض الأحيان إلى معاناة نفسية أشد واكتئاب، لذا إن كنتي تعانين من وجود السواد حول الفم، فلا تنزعجي فهناك طرق عديدة، للقضاء على المشكلة نهائيًا، بوصفات طبيعية من مطبخك، وتستطيعين تنفيذها بطرق سهلة، وستذهلك النتائج السريعة.

وصفة تفتيح السواد حول الفم، هي وصفة طبيعية فعالة ومجربة، إضافة لكون جميع مكوناتها متاحة في مطبخك، وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، ولكن في حال السبب مرض وليس عرض، فننصحك بالتوجه للطبيب المختص لعلاج المشكلة طبيًا، أما إن كان مسببات السواد حول الفم، هو بعض المشاكل التي سنذكرها في التالي، فإليك الوصفات الطبيعية المجربة.

غالبًا ما يظهر السواد حول الفم بعد انتهاء فصل الصيف، ويكون ذلك نتاج التعرض المباشر لأشعة الشمس، وفي بعض الأحيان يظهر السواد حول الفم، في وقت تبديل فصول السنة، وفي حالات قليلة جدًا يكون السبب وراثي، أما أبرز الأسباب لظهور اسمرار المنطقة حول الفم، فهو كالتالي:

التغيرات الهرمونية بالجسم، أو اضطراب في الهرمونات، حيث تمر في بعض الأحيان على الفتيات أو السيدات، فترات عصيبة تؤدي إلى تلك الحالة، وينتج عنها نقص بعض الفيتامينات الهامة للجسم، مما يؤدي إلى تغير واضح في لون البشرة، وأبرزها الاسمرار حول منطقة الفم.

بسبب سوء التغذية، فبعض الفتيات أو السيدات بسبب الروتين اليومي السريع، سواء للعمل أو للدراسة أو غيرها، تتناولن طعام سريع، أو تتناولن طعام غير كافي لدعم الجسم بالبروتينات الهامة، والفيتامينات الهامة للجسم، ونتاج الأكل السريع أو الغير صحي، يحدث تغير في لون الوجه، وأبرزه في المنطقة حول الفم.

في فصل الصيف تتعرض بعض الفتيات بالمصايف، لدرجة حرارة شمس عالية، وهي من العوامل الرئيسية المؤثرة على لون البشرة، وخاصة على منطقة حول الفم.

بعض الأدوية تؤثر أيضًا على لون البشرة على المدى الطويل، أي ان استمرت الفتاة في تناول نوع معين من الأدوية الطبية، سيؤثر ذلك بالتأكيد على لون البشرة، وخاصة منطقة حول الفم، ومن تلك الأدوية الطبية التالي:

مضادات الاكتئاب. الأدوية التي تستخدم لعلاج اضطرابات الجلد، مثل الاسترتين و الايزوترتينون. الأدوية المضادة للملاريا أو الوقاية منها. أدوية العلاج الكيميائي، التي يستخدمها مرضى السرطان.

جفاف الجلد بالبشرة، وعدم الترطيب المستمر للمنطقة حول الفم، من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الاسمرار حول الفم.

ممارسة بعض العادات السيئة مثل التدخين، وتناول المخدرات، أو شرب الكحوليات.

الإصابة بحالات فقر الدم، تؤدي بشكل مباشر إلى تغيير في لون البشرة، واسمرار في منطقة حول الفم.

وكما ذكرنا سابقًا، لمن تعاني من مشكلة السواد حول الفم، لا تنزعجي فإليك الحلول الطبيعية من مكونات طبيعية، آمنة وفعالة ومجربة، من مقادير من مطبخك، باستطاعتك تنفيذها في المنزل بسهولة كالتالي.

من أقوى الوصفات الطبيعية للقضاء على السواد حول الفم وإليكي الوصفة.

مقادير الوصفة كالتالي:

50 جرام فازلين طبي.

50 جرام زيت جنين القمح.

50 جرام عكر فاسي ( دم الغزال).

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

قومي بخلط الثلاث مكونات جيدًا في وعاء صغير، ثم استخدميه مرتين يوميًا صباحًا ومساءً، وسوف تلاحظين تغيير سريع في لون منطقة حول الفم، في يومين فقط، استمري في الاستخدام مدة أسبوعين، وستقضي على المشكلة تمامًا.

عسل النحل من المواد الطبيعية التي حبانا الله بها، ويدخل في العديد من الوصفات، الخاصة بالبشرة والشعر، ونذكر منها على سبيل المثال وصفة عسل النحل لفرد الشعر بطريقة طبيعية وآمنة، وإليكي وصفة عسل النحل للقضاء على السواد حول الفم.

مقادير الوصفة كالتالي:

½ ملعقة عصير ليمون.

½ ملعقة عسل نحل.

ملعقة من لبن الزبادي.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

قومي بخلط الثلاث مكونات في كوب جيدًا، واستخدمي فرشاة ووزعي بها الخليط حول الفم، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بشطف المنطقة، واستمري على اتباع الوصفة وتنفيذها كل يوم مساءً، وسوف تلاحظين الفرق بعد أسبوع واحد فقط.

ماء الورد يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة، ومنها على سبيل المثال وصفة غلق مسام الوجه بطرق طبيعية، لما له من تأثير سريع وفعال على البشرة، وإليكي الوصفة.

مقادير الوصفة كالتالي:

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين الطبي.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

قومي بخلط ماء الورد مع الجلسرين الطبي جيدًا، ثم قومي بدهن منطقة حول الفم، واتركي الخليط على المنطقة لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه، ورطبي الجلد بالكريم المرطب الخاص بنوع بشرتك، استمري على اتباع الوصفة مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، لمدة أسبوع، وسوف تلاحظين اختفاء الاسمرار حول منطقة الفم، من أول يومين فقط من الاستخدام.