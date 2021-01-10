طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد في المنزل

يبحث الكثيرون عن طريقة عمل البسبوسة لما لها من قبول في جميع البلدان العربية وتختلف الدول في طريقة الصنع فيما يخص المكونات إلا إنهم يشتركون جميعاً في أن البسبوسة هي من أشهى الحلوى الشرقية، يدخل دقيق السميد في عمل البسبوسة المنزلية ويمكن إضافة القليل من الدقيق الأبيض أو الطحين حتى تتماسك العجين ولا تصبح مفرولة.

طريقة عمل البسبوسة

المكونات:_

2 كوب من دقيق السميد.

كوب من الحليب المكثف.

كوب من الكريمة اللباني.

كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من المسلي الطبيعي.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

3 كوب من القطر أو عسل الحلويات.

للتجميل يمكن وضع اللوز أو البندق أو الفسدق مجروش أو صحيح بحسب الرغبة.

طريقة الصنع

نحضر دقيق السميد ونضيف إليه نصف كوب الدقيق الأبيض ونقوم بوضع الكيك شيف على الدقيق ونقوم بالعجن بعد إضافة باقي المكونات جميعاً وهي جوز الهند المبشور، وكوب المسلي الطبيعي ونقوم بالعجن ثم نضيف الحليب المكثف مع الكريمة اللباني ونعيد العجن حتى نحصل على قوام لا هو بالقاسي ولا باللين، ثم نقوم بتجميل الوجه بقطع من اللوز أو الفسدق أو البندق حسب الرغبة.

ندخل الصينية الفرن في درجة حرارة متوسطة 200 درجة مئوية حتى تنضج ونقوم بإخراجها وصب القطر عليها يجب أن يكون الشربات أو عسل الحلويات بارد وأن تكون البسبوسة ساخنه حتى يتجانسوا سوياً وتصبح طرية وجاهزة للأكل.

ماهو دقيق السميد

دقيق السميد هو ناتج عن طحن القمح ويكون خشن وقاسي على عكس أنواع الدقيق الأخرى، يحتوي دقيق السميد على حمض الفوليك الذي يمنع تشوه الأجنة يساهم في إطالة الشعر، يحتوي على نسبه لا بأس بها من الألياف الطبيعية، يحتوي على الحديد كما يحتوي على المغنسيوم.