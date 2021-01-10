كريم سحري لشد البشرة ومقاومة التجاعيد غني بالكولاجين سريع المفعول

كريم سحري لشد البشرة ومقاومة التجاعيد، تعاني الكثير من السيدات من ظهور التجاعيد بالوجه، مع تقدم السن فيبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في الحصول على بشرة صافية مشدودة خاليه من التجاعيد، دون حدوث أي مشكلات بالبشرة، فأليكم كريم طبيعي يحتوي على الكولاجين، ويمنح البشرة نضارة وجمال، ويخفف من ظهور التجاعيد.

كريم سحري لشد البشرة ومقاومة التجاعيد

من أكثر المشكلات التي تعاني منها الفتيات والسيدات، ظهور التجاعيد حول العينين والفم والرقبة، مما يسبب لهم الضيق والإخراج فيبحثوا عن وصفات طبيعيه سريعة المفعول.

وصفة زيت الزيتون

المكونات

قطرات من زيت الزيتون.

قطرات من العسل.

قطرات من الجليسرين.

طريقه التحضير

قومي بإحضار وعاء، وقومي بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، لكي تحصلي على مزيج متجانس، قومي بتدليك البشرة بالمزيج بشكل يومي وسوف تحصلين على بشرة صافية، خالية من التجاعيد.

وصفات طبيعية لشد البشرة ومقاومة التجاعيد

وصفة عصير الليمون

المكونات

كمية مناسبة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بفرك البشرة جيداً بعصير الليمون، قومي بترك الليمون على بشرتك لمدة 10 دقائق، ثم قومي بغسل بشرتك بالماء، عليك تكرار هذه الوصفة من مرتين إلي ثلاث مرات باليوم، لكي تحصلي على نتيجة مرضية.

كريم سحري لشد البشرة وتفتيح المناطق الداكنة

وصفة خل التفاح

المكونات

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة من العسل.

مرطب للبشرة

طريقه التحضير

قومي بإحضار وعاء وخلط المكونات جيداً، قومي بوضع الخليط على الوجه والعنق من 15إلي 20 دقيقة، قومي بغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر، ثم قومي بتحقيقها جيداً، ووضع مرطب مناسب مع نوع بشرتك، تكرر الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

كريم سحري لشد البشرة ومقاومة التجاعيد سريع المفعول

وصفة صودا الخبز

المكونات

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة من الماء.

مرطب للبشرة.

طريقه التحضير

قومي بمزج المكونات جيداً، للحصول على معجون، قومي بفرك البشرة بحركة دائرية بالمعجون لدقائق، ثم قومي بشطف البشرة بالماء، اتركيها حتى تجف تماماً، ثم قومي بوضع المرطب.

نصائح للحفاظ على بشرتك وإزالة التجاعيد

عليك الاهتمام بغسل البشرة بالماء الفاتر بشكل يومي، يجب الحرص على عدم التعرض للشمس بشكل مستمر لأنها تضر البشرة، عدم الإفراط في وضع المكياج للاحتوائة على مواد كيميائية ضارة تعمل على ظهور التجاعيد.