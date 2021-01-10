الملعقة السحرية لتكثيف وتطويل الشعر فقط ضعيها في الشامبو لنموه بغزارة، الشعر الصحي هو تاج لكل سيدة فوق رأسها وجعلها تشعر بأنوثتها وجمالها، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعالج مشاكل الشعر وتحافظ عليه من التساقط كما أن تناول الأطعمة الصحية من أهم أسباب المحافظة على الشعر وعدم تعرضه للتساقط مما يساعد على تكثيف وتطويل الشعر، وقد تختلف أنواع الشعر ولكل نوع شعر شامبو معين يعالج مشاكله ويحافظ عليه من التلف بشرط استخدام نوع شامبو يحتوى على مواد طبيعية ليمنحه البروتين ويمده بالتغذية اللازمة لنمو الشعر والحفاظ عليه من التساقط أو التلف وعلاج مشاكله.

الملعقة السحرية لتكثيف وتطويل الشعر ونموه بغزارة

يوجد العديد من المكونات التي إذا ما تم إضافتها على الشامبو تزيد من فاعليته وكفاءته في الحفاظ على الشعر وتعزيز نموه وحمايته من التساقط والتلف، فعند الخروج من المنزل لممارسة الحياة اليومية كالذهاب إلى العمل أو قضاء المصالح الشخصية نتعرض لأشعة الشمس التي تعد من أهم أسباب تلف الشعر، وأيضا التعرض للهواء والأتربة يضعف الشعر كما أن كثرة غسل الشعر وتصفيفه من عوامل ضعف الشعر، لذلك سنقدم لكم الحل فى الملعقة السحرية من مكونات طبيعية عند إضافتها لشامبو الشعر تعمل على تغذية وتقوية الشعر مما يعمل على تكثيف وتطويل الشعر ومنحه النمو واللمعان.

وضع ملعقة قهوة في شامبو الشعر

أثبتت بعض الدراسات أن مادة الكافيين الموجودة بالقهوة تساعد على تكثيف الشعر وتعزيز نموه نظراً لأن الكافيين يحتوى على مضادات الأكسدة التي تساعد على تجدد الخلايا مما يقوي بصيلات الشعر وزيادة نموه ومنع تساقطه.

من الممكن استخدام تفل القهوة فى تدليك الشعر لتعزيز نموه وعند مزج ذلك التفل بملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون يقوى بصيلات الشعر ويعمل على تطويل وتكثيف الشعر.

عند وضع ملعقة من مسحوق القهوة في زجاجة الشامبو ومزجها جيدا حتى تذوب داخل الزجاجة وتترك ليوم كامل قبل الاستخدام، وفى اليوم التالي نقوم بأخذ كمية مناسبة من الشامبو الممزوج بملعقة القهوة ويتم غسل الشعر بالطريقة المتبعة ولكن سوف تلاحظين مفعول السحر من تلك الخلطة خاصة إذا دوامتي عليها لمدة شهر سوف يصبح شعرك أقوي بكثير ولن يتساقط ثانية مما يساعد فى تكثيف الشعر وتعزيز نموه.