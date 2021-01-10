طريقة عمل صابون النعناع بالجلسرين لتبييض البشرة في المنزل بأبسط الخطوات

صابون النعناع ، من أحسن أنواع الصابون التي تجعل البشرة تشع حيوية وجمالاً، لأنه يقوم بإزالة جميع الشوائب التي توجد بالبشرة، ويعمل على تفتيحها ويجعلها ناعمة مثل الحرير لاحتوائه على مادة الجلسرين، وتبحث الكثير من النساء على مستحضرات التجميل التي ليس لها أي أضرار جانبية عند استخدامها، وتستخدم المواد الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيميائية، والتي يظهر أثرها على المدى البعيد، وتساهم في ظهور التجاعيد بالوجه بسبب المركبات الكيمائية التي تحتوي عليها، ويوجد الكثير من أنواع الصابون التي يتم صنعها من مواد طبيعية مثل صابون الكركم، وصابون الجرجير، وصابون جوزالهند، وصابون البابايا، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بالتعرف على طريقة عمل صابونة النعناع في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات صابون النعناع

يحتوي هذا النوع من الصابون على المكونات الآتية:-

عدد 8 ملعقة كبيرة من الصابون المبشور. 570 مللي لتر من الماء المعقم. عدد 5 ملعقة كبيرة من مادة الجلسرين. عدد 4 نقاط من زيت النعناع.

طريقة التحضير

يجب إتباع الخطوات التالية في طريقة تحضير صابون النعناع وهى كما يلي:-

نقوم بوضع الصابون المبشور مع الماء في إناء كبير.

نجعل الصابون يغلي مع الماء على نار هادئة.

بعد أن يذوب الصابون جيداً، نقوم بإضافة مادة الجلسرين اليه ونقوم بالتقليب المستمر.

نقوم برفع الإناء من على النار ونقوم بإضافة زيت النعناع للخليط.

نقوم بوضع الصابون في قوالب، قبل ذلك نقوم بوضع كيس بلاستيك أسفل القوالب، وكيس من فوق.

نضع القوالب في مكان بدرجة حرارة دافئة لمدة يوم.

بعد ذلك نقوم بإخراج الصابون من القوالب ونتركه 48 ساعة حتى يجف.

فوائد صابونة النعناع

يوجد الكثير من الفوائد التي يحتوي عليها النعناع وهى كما يلي:-