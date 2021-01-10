عجينة البيتزا الإيطالية الهشة حضريها في المنزل في عشر دقائق

تعد البيتزا من الأكلات السريعة والتي تتميز بمذاق رائع، تحضر بكل سهولة في المنزل مثل الجاهزة تماماً،يعشقها الأطفال قبل الكبار لمذاقها الشهي والهش، إقترنت البيتزا بالمطبخ الإيطالي، فانتشرت بشكل كبير مطابخ العالم، يمكن تحضيرها بحشوات مختلفة مثل بيتزا بحشوة اللحم أو الجبن أو بالخضراوات، وتتكون بشكل رئيسي من العجينة مع إضافة بعض المكونات لها، حيث تبقى العجينة هي أساس البيتزا الإيطالية، فتابعونا للتعرف على طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية السريعة.

تحضر عجينة البيتزا في المنزل بكل سهولة ومكونات بسيطة بالإضافة لتحضيرها خلال عشر دقائق، لا تحتاج البيتزا لبذل مجهود ومكوناتها موجودة في كل منزل، و لضمان نجاح عجينة البيتزا لابد من تركها المدة المحددة حتى تخمر حتى تصبح عجينة هشة وطرية.

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء دافىء.

ملعقة كبيرة سكر.

ربع كوب زيت.