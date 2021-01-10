عجينة البيتزا الإيطالية الهشة حضريها في المنزل في عشر دقائق

تعد البيتزا من الأكلات السريعة والتي تتميز بمذاق رائع، تحضر بكل سهولة في المنزل مثل الجاهزة تماماً،يعشقها الأطفال قبل الكبار لمذاقها الشهي والهش، إقترنت البيتزا بالمطبخ الإيطالي، فانتشرت بشكل كبير مطابخ العالم، يمكن تحضيرها بحشوات مختلفة مثل بيتزا بحشوة اللحم أو الجبن أو بالخضراوات، وتتكون بشكل رئيسي من العجينة مع إضافة بعض المكونات لها، حيث تبقى العجينة هي أساس البيتزا الإيطالية، فتابعونا للتعرف على طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية السريعة.عجينة البيتزا الإيطالية الهشة
تحضر عجينة البيتزا في المنزل بكل سهولة ومكونات بسيطة بالإضافة لتحضيرها خلال عشر دقائق، لا تحتاج البيتزا لبذل مجهود ومكوناتها موجودة في كل منزل، و لضمان نجاح عجينة البيتزا لابد من تركها المدة المحددة حتى تخمر حتى تصبح عجينة هشة وطرية.مكونات عجينة البيتزا:
- 3 أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- كوب ماء دافىء.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ربع كوب زيت.
- يتم وضع الخميرة والسكر في نصف كوب من الماء الدافئ وتركها جانباً حتى تخمر.
- يحضر إناء عميق ويوضع فيه الدقيق والملح والزيت، وتقلب المكونات مع بعض جيداً، ثم تضاف الخميرة مع الإستمرار بالعجن.
- تعجن جيداً حتى تصبح ملساء، تترك عشر دقائق حتى تخمر في مكان دافىء.
- تحضر صينية فرن وتدهن بالسمن ثم تفرد فيها عجينة البيتزا بكل سهولة، ثم تترك قليلا قبل وضع المكونات عليها، ويوضع عليها الصلصة والزيتون الشرائح والبصل الشرائح والفلفل الشرائح، ونصف كوب من الجبنة الموزاريلا.
- تدخل البيتزا الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، حتى تحمر البيتزا وتصبح ناضجة، وتترك لمدة ربع ساعة ثم تخرج من الفرن.
- تقطع البيتزا مثلثات وتقدم، واستمتعي بأحلى بيتزا إيطالية هشة وسريعة ، وقدميها لعائلتك بكل ثقة.
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تعد البيتزا من الأكلات السريعة والتي تتميز بمذاق رائع، تحضر بكل سهولة في المنزل مثل الجاهزة تماماً،يعشقها الأطفال قبل الكبار لمذاقها الشهي والهش، إقترنت البيتزا بالمطبخ الإيطالي، فانتشرت بشكل كبير مطابخ العالم، يمكن تحضيرها بحشوات مختلفة مثل بيتزا بحشوة اللحم أو الجبن أو بالخضراوات، وتتكون بشكل رئيسي من العجينة مع إضافة بعض المكونات لها، حيث تبقى العجينة هي أساس البيتزا الإيطالية، فتابعونا للتعرف على طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية السريعة.عجينة البيتزا الإيطالية الهشة
تحضر عجينة البيتزا في المنزل بكل سهولة ومكونات بسيطة بالإضافة لتحضيرها خلال عشر دقائق، لا تحتاج البيتزا لبذل مجهود ومكوناتها موجودة في كل منزل، و لضمان نجاح عجينة البيتزا لابد من تركها المدة المحددة حتى تخمر حتى تصبح عجينة هشة وطرية.مكونات عجينة البيتزا:
- 3 أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- كوب ماء دافىء.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ربع كوب زيت.
- يتم وضع الخميرة والسكر في نصف كوب من الماء الدافئ وتركها جانباً حتى تخمر.
- يحضر إناء عميق ويوضع فيه الدقيق والملح والزيت، وتقلب المكونات مع بعض جيداً، ثم تضاف الخميرة مع الإستمرار بالعجن.
- تعجن جيداً حتى تصبح ملساء، تترك عشر دقائق حتى تخمر في مكان دافىء.
- تحضر صينية فرن وتدهن بالسمن ثم تفرد فيها عجينة البيتزا بكل سهولة، ثم تترك قليلا قبل وضع المكونات عليها، ويوضع عليها الصلصة والزيتون الشرائح والبصل الشرائح والفلفل الشرائح، ونصف كوب من الجبنة الموزاريلا.
- تدخل البيتزا الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، حتى تحمر البيتزا وتصبح ناضجة، وتترك لمدة ربع ساعة ثم تخرج من الفرن.
- تقطع البيتزا مثلثات وتقدم، واستمتعي بأحلى بيتزا إيطالية هشة وسريعة ، وقدميها لعائلتك بكل ثقة.
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