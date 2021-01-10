تقليل شعر الجسم بمكونات طبيعية منزلية جربيها فورًا

تقليل شعر الجسم بمكونات طبيعية منزلية، تواجه بعض النساء صعوبة في عملية إزالة الشعر من الجسم سواء باستخدام الحلاوة أو الشمس، ولا يمكن إزالة شعر الجسم بشكل نهائي وللأبد، ولكن ما يمكن تقديمه هو تقليل مدة ظهور الشعر الجسم وتخفيفه وبذلك يقل الشعور بالألم عند إزالة ولا يتم اللجوء لإزالة شعر الجسم إلا على فترات متباعدة، ونقدم لكي مجموعة مواد طبيعية لتأخير ظهور الشعر على الجسم.

تقليل شعر الجسم بطرق منزلية

هذه طرق تأخير نمو شعر الجسم وهي طرق فعالة ومؤكدة ومنها:

عصير الليمون

يساعد الليمون على تبييض وتفتيح البشرة بالإضافة لقدرته على تأخير نمو الشعر، ويستخدم من خلال فرك الليمون على مناطق الشعر ويترك لمدة ربع ساعة ومن ثم يزال بماء بارد، والبشرة الحساسة يمكن إضافة العسل.

شاي النعناع

يظهر الشعر على الجسم بسبب نسبة هرمون التستوستيرون في جسم الأنثى، ولكن مع شرب شاي النعناع فإنه يقلل من نسبة ذلك الهرمون وبالتالي تقليل شعر الجسم.

البابونج

يوصف شاي الكاموميل أو البابونج لعلاج بعض من مشاكل البشرة، ويمكن استخدامه أيضًا لتأخير ظهور شعر الجسم، حيث يتم غلي شاي الكاموميل وتصفيتها بعد ذلك ثم تركها لتبرد، ويتم دهن المنطقة المراد تقليل الشعر عليها بالشاي وعندما يجف يتم غسله بماء بارد، ويفضل المواظبة على تلك الوصفة.

فول الصويا

منتجات الصويا بشكل عام وفول الصويا بشكل خاص من المنتجات التي تسبب تأخر في نمو الشعر على الجسم، لأنه يستطيع تقليل المسافة بين بصيلات الشعر وبذلك يقلل من ظهور الشعر ويظل الشعر خفيفًا.

الكركم والبابايا

من الوصفات السهلة والبسيطة ولا تسبب ألمًا كبيرًا عند إزالة الشعر، حيث يتم خلط مقدار نصف ملعقة بحجم كبير كركم وملعقتان بحجم كبير بابايا، وبعد التأكد من الخلط الجيد لهما يتم التطبيق على المنطقة المراد إزالة الشعر منها وبعد مرور ربع ساعة يتم إزالتها أو فركها.