وصفة علاج تساقط الشعر بالثوم والقرنفل لإنبات فراغات الشعر والقضاء على الصلع والثعلبة

وصفة علاج تساقط الشعر وإنبات الشعر من الجذور بمكونات طبيعية وبسيطة، وينبغي العلم في البداية أن نمو الشعر يأخذ وقت بين حوالي سنتين إلى 6 سنوات، وتبدأ بعد ذلك فترة أخرى يحدث فيها تساقط طبيعي للشعر، وعندما يعود للنمور مجددا يحدث ذلك من خلال الخلايا الخاملة، ولكن قد يحدث أن تلك الخلايا تتأثر ولا تنشط طبيعيا مرة أخرى حيث تحتاج إلى محفز لينمو الشعر منها مجددا، كما أن تساقط الشعر بين الخمسين إلى المائة شعرة يوميا يعتبر من الأمور الطبيعية، ومن أبرز أسباب تساقط الشعر هو استخدام المستحضرات الكيماوية الضارة مثل صبغات الشعر ومستحضرات الكيراتين والبروتين الغير موثقة، بالإضافة إلى بعض الأسباب الوراثية بالطبع، أو الإصابة بمرض الثعلبة، أو بفعل النفسية السيئة.

وصفة حل مشكلة تساقط الشعر

وصفة علاج تساقط الشعر باستخدام الثوم والقرنفل سيتم استخدام مقدار ثمرتين من الثوم، وحوالي 10 حبات قرنفل، حيث يوضع فصوص الثوم مع الفرنفل في إناء به مقدار كوبين من الماء، ويرفع على نار هادئة حتى يصل إلى مرحلة الغليان ” سيصبح الماء لونه أصفر” ونتركها تغلي حتى تصبح فصوص الثوم طرية تماما فيمكن زيادة الماء بمقدار بسيط حتى يصل الثوم إلى تلك المرحلة ليكون ناضج تماما ويكون الماء غامق تماما، يتم فصل الماء وتصفيته في إنار آخر ثم يتم تقشير فصوص الثوم والتخلص من القشور وحبات القرنفل، ثم بندأ بهرس الثوم ليصبح ناعما تماما أو يمكن ضربه بالخلاط، بعد ذلك يتم إضافة مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة من زيت السمسم في حالة توافره لديكي، كما يمكن التبديل بين تلك الزيوت بأحد الزيوت الطبيعية المتوفرة لديكم، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات حيث يتم الإحتفاظ بها في علبة ثلاجة نظيفة وتحفظ بالثلاجة.

كيفية استخدام وصفة الثوم والقرنفل لعلاج تساقط الشعر

بالنسبة للماء الذي حصلنا عليه فيتم وضع في زجاجة بخاخة ويتم الرش منه على الشعر من فروة الرأس وتدليك الشعر بها جيدا، ثم تترك على الشعر لمدة ساعتين إلى ثلاثة ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالماء والشامبو، أما بالنسبة لوصفة الثوم المهروس مع خليط الزيوت فيتم وضعها على الأماكن التي تحتوي على فراغات في الشعر والأماكن المصابة بالثعلبة حيث لا توضع على الشعر نفسه ولكن توضع على الأماكن الفارغة والصلعاء فقط وتتكر علىا لشعر لحوالي ساعة ونصف إلى ساعاتين، وتترك على الشعر حتى تصبح جافة فيتم تقشيرة وإزالتها ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو، حيث ستعمل على وقف تساقط الشعر وإعادة إنباته في الفراغات.

يمكن استخدام ماء الثوم والقرنفل كغسول للشعر، حيث يغسل الشعر بالماء الناتج كله ويتم ارتداء الكيس البلاستيكي على الشعر لمدة ساعة على الأقل، وكذلك وضع خليط الثوم على الأماكن الفارغة كما أوضحنا، ثم يغسل الشعر جيدا، ويتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا، ثم مرة بالأسبوع التالي، ويتم التكرار مرة على الأقل أسبوعيا حتى تصلي إلى النتائج المطلوبة.