حلى الاوريو سهل ولذيذ وسريع.. أشيك وأرقى حلويات يمكنكِ تقديمها ومناسبة للمبتدئين

يُعد حلى الاوريو من أشهى أنواع الحلى، والكثيرين يبحثن عن طرق سهلة وسريعة لإعداده، اليوم سنقدم لكم طريقة عمل حلا الاوريو السهل والسريع بالتفاصيل، حيث يعد من أحدث أنواع الحلويات الغربية، وألذها طعماً، ويعد الاختيار الأمثل في حال كنتِ في عجلة من أمرك وتودين عمل نوع حلويات سريع ولذيذ، كما أنه يناسب المبتدئات في الطهي والحلويات. حلى الاوريو حلى الاوريو المكونات: مكونات الطبقة الأولى: ربع كوب من الزبدة.

كمية مناسبة من بسكوت الاوريو. مكونات الطبقة الثانية: عبوتان من كريمة الخفق.

كوبان من اللبن.

علبة من القشدة.

بسكوت اوريو.

كوب من البسكوت السادة. طريقة التحضير: نُحضر وعاء ونضع فيه الزبدة مع بسكوت الاوريو ونمزجهم بالمضرب الكهربائي. نسكب الخليط في صينية خبز ذات حجم متوسط. نُحضر وعاء عميق ونضع فيه اللبن وكريمة الخفق ونخلطهم بالمضرب جيداً حتى نحصل على كريمة كثيفة ثم نُضيف القشدة والبسكوت السادة ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات. نسكب أيضاً هذا الخليط على صينية الاوريو ثم نزينها بالقليل من بسكوت الاوريو ونُدخلها الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم نُقدمها. حلى الاوريو سهل وسريع حلى الاوريو سهل وسريع المكونات: كيكة شكولاتة جاهزة.

كمية مناسبة من بسكوت الاوريو.

عبوتان من القشدة.

كريمة.

ربع كوب من اللبن.

شكولاتة مذابة. طريقة التحضير: نضع في مُحضر الطعام بسكوت الاوريو ونخلطه حتى يُصبع فُتات ناعم ثم نُضيف إليه اللبن والقشدة والشكولاتة المذابة والكريمة ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات. نقوم بتقطيع كيكة الشكولاتة ووضعها في طبق التقديم ونضع فوق كل قطعة كمية مناسبة من خليط البسكوت. في وعاء أخر نضع كلاً من الكريمة والقشدة ونمزجهم معاً لنحصل على قوام ثقيل ومناسب ثم نسكبه فوق الكيكة وخليط البسكوت. نُزين الحلى بقطع من بسكوت الاوريو ونُدخله الثلاجة قبل تقديمه. الوسوم

يُعد حلى الاوريو من أشهى أنواع الحلى، والكثيرين يبحثن عن طرق سهلة وسريعة لإعداده، اليوم سنقدم لكم طريقة عمل حلا الاوريو السهل والسريع بالتفاصيل، حيث يعد من أحدث أنواع الحلويات الغربية، وألذها طعماً، ويعد الاختيار الأمثل في حال كنتِ في عجلة من أمرك وتودين عمل نوع حلويات سريع ولذيذ، كما أنه يناسب المبتدئات في الطهي والحلويات. حلى الاوريو حلى الاوريو المكونات: مكونات الطبقة الأولى: ربع كوب من الزبدة.

كمية مناسبة من بسكوت الاوريو. مكونات الطبقة الثانية: عبوتان من كريمة الخفق.

كوبان من اللبن.

علبة من القشدة.

بسكوت اوريو.

كوب من البسكوت السادة. طريقة التحضير: نُحضر وعاء ونضع فيه الزبدة مع بسكوت الاوريو ونمزجهم بالمضرب الكهربائي. نسكب الخليط في صينية خبز ذات حجم متوسط. نُحضر وعاء عميق ونضع فيه اللبن وكريمة الخفق ونخلطهم بالمضرب جيداً حتى نحصل على كريمة كثيفة ثم نُضيف القشدة والبسكوت السادة ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات. نسكب أيضاً هذا الخليط على صينية الاوريو ثم نزينها بالقليل من بسكوت الاوريو ونُدخلها الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم نُقدمها. حلى الاوريو سهل وسريع حلى الاوريو سهل وسريع المكونات: كيكة شكولاتة جاهزة.

كمية مناسبة من بسكوت الاوريو.

عبوتان من القشدة.

كريمة.

ربع كوب من اللبن.

شكولاتة مذابة. طريقة التحضير: نضع في مُحضر الطعام بسكوت الاوريو ونخلطه حتى يُصبع فُتات ناعم ثم نُضيف إليه اللبن والقشدة والشكولاتة المذابة والكريمة ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات. نقوم بتقطيع كيكة الشكولاتة ووضعها في طبق التقديم ونضع فوق كل قطعة كمية مناسبة من خليط البسكوت. في وعاء أخر نضع كلاً من الكريمة والقشدة ونمزجهم معاً لنحصل على قوام ثقيل ومناسب ثم نسكبه فوق الكيكة وخليط البسكوت. نُزين الحلى بقطع من بسكوت الاوريو ونُدخله الثلاجة قبل تقديمه.

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