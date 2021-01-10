طريقة عمل خلطة الملح والكركم والعسل لتبييض الجسم في أسرع وقت

خلطة الملح والكركم ، من مستحضرات العناية بالجسم لأنهم من المواد الطبيعية المقشرة للبشرة، فهم يساعدان على تنعيم البشرة وترطيبها، فالملح له القدرة على تقشير الخلايا الميتة وتنشيط الدورة الدموية، والكركم من المواد الفعالة التي تساعد على مكافحة البكتيريا، وينقي الجسم من الشوائب ويعطيها الملمس الناعم والترطيب التام ويحبس الرطوبة في الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة الملح والكركم لتبييض الجسم واعطائه ملمس ناعم مثل الحرير. مكونات خلطة الملح والكركم لتبييض الجسم مكونات خلطة الملح والكركم لتبييض الجسم تحتوي الخلطة على مكونات تمنح جسمك النعومة والتفتيح وهى كما يلي:- كوب من الملح الناعم. ملعقتين من الكركم الناعم. ربع كوب من زيت الزيتون. ملعقة من زيت فيتامين E. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير خلطة الملح والكركم لتبييض الجسم بخطوات بسيطة تساعد على تفتيح جسمك في أسرع وقت وهى كالتالي:- نقوم بوضع الملح في طبق كبير ثم نضيف الكركم ونقلبهم مع بعض حتى تدخل المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نضع زيت الزيتون وزيت فيتامين E على المكونات الجافة ونقلبهم حتى تتجانس مع بعضها.

نضع الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق ونضعها في مكان بارد.

بعد ذلك ندخل الحمام ونغلق النوافذ ونقوم بتشغيل الماء الساخن حتى يملئ البخار الحمام ويتعرق الجسم.

بعد ذلك نأخذ كمية من الخليط وندلك به الجسم من الرقبة والكوع والركبة حتى أصابع القدم ونفرك جيداً حتى نتخلص من القشور والجلد الميت.

بعدها قومي بغسل الجسم من الخليط لإزالة الكركم والملح، وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت ناعمة مثل الحرير. طريقة عمل خلطة الفازلين والكركم العجيبة لتبييض الجسم يتم عمل الخلطة بمكونات بسيطة تساعدك على تبييض جسمك وتنعيمه في أسرع وقت وهى كما يلي:- نقوم بوضع ملعقتين من الكركم، مع ملعقتين من الفازلين الطبي، ونخلطهم مع بعض حتى يتجانس الخليط. ثم نضع الخليط على الوجه والجسم كله وندهن جيداً، ونترك الخليط على الجسم لمدة ساعة. بعد ذلك نغسل الجسم بالماء الفاتر جيداً حتى نتخلص من بقايا الخليط. سوف تلاحظي أن جسمك بدء يتفتح وينعم. الوسوم

خلطة الملح والكركم ، من مستحضرات العناية بالجسم لأنهم من المواد الطبيعية المقشرة للبشرة، فهم يساعدان على تنعيم البشرة وترطيبها، فالملح له القدرة على تقشير الخلايا الميتة وتنشيط الدورة الدموية، والكركم من المواد الفعالة التي تساعد على مكافحة البكتيريا، وينقي الجسم من الشوائب ويعطيها الملمس الناعم والترطيب التام ويحبس الرطوبة في الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة الملح والكركم لتبييض الجسم واعطائه ملمس ناعم مثل الحرير. مكونات خلطة الملح والكركم لتبييض الجسم مكونات خلطة الملح والكركم لتبييض الجسم تحتوي الخلطة على مكونات تمنح جسمك النعومة والتفتيح وهى كما يلي:- كوب من الملح الناعم. ملعقتين من الكركم الناعم. ربع كوب من زيت الزيتون. ملعقة من زيت فيتامين E. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير خلطة الملح والكركم لتبييض الجسم بخطوات بسيطة تساعد على تفتيح جسمك في أسرع وقت وهى كالتالي:- نقوم بوضع الملح في طبق كبير ثم نضيف الكركم ونقلبهم مع بعض حتى تدخل المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نضع زيت الزيتون وزيت فيتامين E على المكونات الجافة ونقلبهم حتى تتجانس مع بعضها.

نضع الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق ونضعها في مكان بارد.

بعد ذلك ندخل الحمام ونغلق النوافذ ونقوم بتشغيل الماء الساخن حتى يملئ البخار الحمام ويتعرق الجسم.

بعد ذلك نأخذ كمية من الخليط وندلك به الجسم من الرقبة والكوع والركبة حتى أصابع القدم ونفرك جيداً حتى نتخلص من القشور والجلد الميت.

بعدها قومي بغسل الجسم من الخليط لإزالة الكركم والملح، وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت ناعمة مثل الحرير. طريقة عمل خلطة الفازلين والكركم العجيبة لتبييض الجسم يتم عمل الخلطة بمكونات بسيطة تساعدك على تبييض جسمك وتنعيمه في أسرع وقت وهى كما يلي:- نقوم بوضع ملعقتين من الكركم، مع ملعقتين من الفازلين الطبي، ونخلطهم مع بعض حتى يتجانس الخليط. ثم نضع الخليط على الوجه والجسم كله وندهن جيداً، ونترك الخليط على الجسم لمدة ساعة. بعد ذلك نغسل الجسم بالماء الفاتر جيداً حتى نتخلص من بقايا الخليط. سوف تلاحظي أن جسمك بدء يتفتح وينعم.

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