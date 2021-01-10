عش البلبل باللحمة.. ألذ طريقة لتحضير صفيحة مضفورة بالعجينة المورقة

يُعد عش البلبل باللحمة من أهم وأشهى أطباق المطبخ الشامي، تتعدد طرق عمله ونكهاته؛ حيث يمكن عمله بأكثر من نكهة مثل اللحم والجبن والخضروات وغيرها، هو نوع من أنواع الفطائر السورية، بين السمبوسة وبين البيف باستري، اليوم سنقدم لكم عش البلبل باللحمة فتابعونا.

عش البلبل باللحمة

المكونات:

للعجينة:

أربعة أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث أرباع كوب من الزبدة.

كوبان من الماء.

للحشوة:

كيلو من اللحم (مفروم).

ثُلث كوب من دبس الرمان.

ثلاث حبات من البصل (مفروم).

ملعقة من بهارات اللحم.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

كمية مناسبة من الصنوبر(للتزين).

طريقة تحضير عش البلبل باللحمة

تحضير العجينة:

نُحضر وعاء ونضع فيه كلاً من الدقيق والملح والماء والزبدة ونقوم بعجنهم جيداً لنحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

تُترك العجينة لمدة نصف ساعة لترتاح ثم نُحضر صينية ونقوم بتقطيع العجينة على شكل دوائر ونفرد كل دائرة على حدة.

ندهن دوائر العجينة بالقليل من الزبدة ونتركها جانباً لتحضير الحشوة.

تحضير الحشوة:

نُحضر وعاء عميق ونضع فيه اللحم والبصل ونمزجهم بأيدينا ثم نُضيف إليهم بهارات اللحم والفلفل الأسود والملح ودبس الرمان ونُقلبهم جيداً حتى تتداخل المكونات. باستخدام ملعقة نقوم بتوزيع خليط اللحم على قطع العجين ووضعه في صينية خبز ونُدخله إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تقل عن ثُلث الساعة. نُخرج عش البلبل باللحمة من الفرن ونُزينه بالصنوبر ونُقدمه.

يمكن تقديم عش البلبل بالعديد من الحشوات الأخرى، فيمكن وضع الجبن والزيتون أو الفلفل الأخضر وعدد من الخضروات المفضلة، كما يمكن وضع شاورما الدجاج أو اللحم بدلاً من اللحم المفروم المعضج، ويمكن الاستفادة من قطع الكفتة المتبقية من وجبة الغذاء وتقطيعها ووضعها على صفيحة مضفورة.