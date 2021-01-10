تشيكن بوبس.. بوب كورن الدجاج على طريقة كنتاكي الأصلية سيعشقه كل أفراد اسرتك

يعتبر تشيكن بوبس من أشهى المقبلات والتي يحبها الكبار والصغار حيث لما لها من طعم اللذيذ وشكلها الجميل، تشكن بوبس من الأطباق التي يسهل عملها بالمنزل بمكونات بسيطة ولا تحتاج لوقت لإعدادها، كما يمكن إعاد كمية منها وتركها في الفريزر واستخدامها وقت القلي فقط بسهولة وبطعم رائع، دون الحاجة لشراؤها من الخارج، وفي ظل الظروف العالمية وضرورة الحفاظ على النظافة وتناول طعام آمن ونظيف، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة بوب كورن الدجاج بسر تتبيلة كنتاكي الأصلية من خلال موقعنا فتابعونا. تشيكن بوبس تشيكن بوبس المكونات نصف كيلو الدجاج المفروم.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الزنجبيل البودرة.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

بيضة.

دقيق.

نشا.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من البصل البودرة.

روزماري.

لبن.

كورن فليكس مفروم.

زعتر مفروم.

ملعقة من البابريكا.

زيت للقلي. طريقة عمل تشيكن بوبس نحضر وعاء كبير ونضع بع الدجاج المفروم ثم نضيف كلاً من الفلفل الأسود والملح والروزماري والثوم البودرة واالبصل البودرة والزنجبيل والزعتر المطحون والبابريكا ونقلب المكونات مع بعضها البعض. نضيف للخليط البقسماط ونقلب الخليط جيداً. نشكل الدجاج لكرات صغيرة متساوية الحجم ونضعها في الدقيق. نحضر وعاء صغير ونضع به البيض ورشة من الفلفل الأسود والنشا واللبن ونخفق جيداً. نخرج كرات الدجاج من الدقيق ثم نضعها في مخفوق البيض ثم نضعها في الكورن فليكس. نحضر مقلاة ونرفعها على النار ونسكب بها زيت بشرط أن يكون الزيت غزير. نضع كرات الدجاج في الزيت ونقلبها من حين لآخر ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي. نخرج تشيكن بوبس من الزيت ويتم تقديمها مع الصوصات المفضلة، كما يمكن تقديمها مع الأرز البسمتي أو استخدامها في عمل وجبة الريزو الشهية. طريقة عمل تشيكن بوبس الوسوم

يعتبر تشيكن بوبس من أشهى المقبلات والتي يحبها الكبار والصغار حيث لما لها من طعم اللذيذ وشكلها الجميل، تشكن بوبس من الأطباق التي يسهل عملها بالمنزل بمكونات بسيطة ولا تحتاج لوقت لإعدادها، كما يمكن إعاد كمية منها وتركها في الفريزر واستخدامها وقت القلي فقط بسهولة وبطعم رائع، دون الحاجة لشراؤها من الخارج، وفي ظل الظروف العالمية وضرورة الحفاظ على النظافة وتناول طعام آمن ونظيف، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة بوب كورن الدجاج بسر تتبيلة كنتاكي الأصلية من خلال موقعنا فتابعونا. تشيكن بوبس تشيكن بوبس المكونات نصف كيلو الدجاج المفروم.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الزنجبيل البودرة.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

بيضة.

دقيق.

نشا.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من البصل البودرة.

روزماري.

لبن.

كورن فليكس مفروم.

زعتر مفروم.

ملعقة من البابريكا.

زيت للقلي. طريقة عمل تشيكن بوبس نحضر وعاء كبير ونضع بع الدجاج المفروم ثم نضيف كلاً من الفلفل الأسود والملح والروزماري والثوم البودرة واالبصل البودرة والزنجبيل والزعتر المطحون والبابريكا ونقلب المكونات مع بعضها البعض. نضيف للخليط البقسماط ونقلب الخليط جيداً. نشكل الدجاج لكرات صغيرة متساوية الحجم ونضعها في الدقيق. نحضر وعاء صغير ونضع به البيض ورشة من الفلفل الأسود والنشا واللبن ونخفق جيداً. نخرج كرات الدجاج من الدقيق ثم نضعها في مخفوق البيض ثم نضعها في الكورن فليكس. نحضر مقلاة ونرفعها على النار ونسكب بها زيت بشرط أن يكون الزيت غزير. نضع كرات الدجاج في الزيت ونقلبها من حين لآخر ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي. نخرج تشيكن بوبس من الزيت ويتم تقديمها مع الصوصات المفضلة، كما يمكن تقديمها مع الأرز البسمتي أو استخدامها في عمل وجبة الريزو الشهية. طريقة عمل تشيكن بوبس

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