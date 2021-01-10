سر الخلطة الباكستانية للشعر لشعر طويل للركب وناعم كالحرير بعد أسبوع واحد فقط لن يتوقف شعرك عن النمو

ماسك الخردل للشعر، لطالما كان الشعر الطويل الناعم حلم كل فتاة، فالشعر هو تاج المرأة، وتبحث حواء عن أقنعة ووصفات تساعدها في تسريع عملية نمو الشعر، وقد عُرف الخردل منذ القدم بقدرته الهائلة على تكثيف الشعر وإعادة إنباته مجدداً، بل وقدرته أيضاً على منع تساقط الشعر وتغذية فروة الرأس وتحسين سريان الدورة الدموية بها، واليوم سنخبركم عن قناع الخردل لشعر لامع وطويل وصحي.ماسك الخردل للشعر
الخردل يقوي الشعر ويعطيه مظهرا صحياً، إلا أن له بعض القواعد الهامة التي يجب أن توضع في عين الاعتبار قبل استخدامه، حيث يعتبر الخردل مادة مهيجة، ويعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، لذلك يجب عليكِ التأكد أولاً مما إذا كان لديكِ أي حساسية، عن طريق تجربته في الجزء الداخلي عندما تطوين كوعك، إذا لم يتحول الجلد إلى اللون الأحمر وإذا لم تصابي بحكة يمكنك استخدامه بأمان تام.
كما يجب وضع الخردل على جذور الشعر فقط، ولابد من استخدام الخردل الطبيعي وليس الغذائي الجاهز لاحتوائه على مواد ضارة.وصفة قناع الخردل
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق الخردل.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت، أي نوع مفضل لديكِ.
- ملعقتان صغيرتان من السكر، لأن السكر يعزز عمل الخردل.
- صفار واحد.
- ملعقتان كبيرتان من الماء الدافئ.
طريقة تحضير ماسك الخردل للشعر
- اخلطي جميع المكونات في وعاء وضعيه على جذور الشعر، ثم لفي شعرك بالبلاستيك ولفها بمنشفة.
- إذا كان الإحساس بالحرق قويًا جدًا، اشطفي شعرك جيداً بالماء بعد نصف ساعة، أما إذا تحملتي حرارة الخردل، يمكنكِ تركه حتى ساعة كاملة
- للحصول على أفضل النتائج يمكن تكرار تطبيق قناع الخردل للشعر الجاف مرة واحدة كل 10 أيام، أما بالنسبة للشعر العادي فيكفي مرة واحدة في الأسبوع، وبالنسبة للشعر الدهني مرة كل 5 أيام.
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ماسك الخردل للشعر، لطالما كان الشعر الطويل الناعم حلم كل فتاة، فالشعر هو تاج المرأة، وتبحث حواء عن أقنعة ووصفات تساعدها في تسريع عملية نمو الشعر، وقد عُرف الخردل منذ القدم بقدرته الهائلة على تكثيف الشعر وإعادة إنباته مجدداً، بل وقدرته أيضاً على منع تساقط الشعر وتغذية فروة الرأس وتحسين سريان الدورة الدموية بها، واليوم سنخبركم عن قناع الخردل لشعر لامع وطويل وصحي.ماسك الخردل للشعر
الخردل يقوي الشعر ويعطيه مظهرا صحياً، إلا أن له بعض القواعد الهامة التي يجب أن توضع في عين الاعتبار قبل استخدامه، حيث يعتبر الخردل مادة مهيجة، ويعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، لذلك يجب عليكِ التأكد أولاً مما إذا كان لديكِ أي حساسية، عن طريق تجربته في الجزء الداخلي عندما تطوين كوعك، إذا لم يتحول الجلد إلى اللون الأحمر وإذا لم تصابي بحكة يمكنك استخدامه بأمان تام.
كما يجب وضع الخردل على جذور الشعر فقط، ولابد من استخدام الخردل الطبيعي وليس الغذائي الجاهز لاحتوائه على مواد ضارة.وصفة قناع الخردل
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق الخردل.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت، أي نوع مفضل لديكِ.
- ملعقتان صغيرتان من السكر، لأن السكر يعزز عمل الخردل.
- صفار واحد.
- ملعقتان كبيرتان من الماء الدافئ.
طريقة تحضير ماسك الخردل للشعر
- اخلطي جميع المكونات في وعاء وضعيه على جذور الشعر، ثم لفي شعرك بالبلاستيك ولفها بمنشفة.
- إذا كان الإحساس بالحرق قويًا جدًا، اشطفي شعرك جيداً بالماء بعد نصف ساعة، أما إذا تحملتي حرارة الخردل، يمكنكِ تركه حتى ساعة كاملة
- للحصول على أفضل النتائج يمكن تكرار تطبيق قناع الخردل للشعر الجاف مرة واحدة كل 10 أيام، أما بالنسبة للشعر العادي فيكفي مرة واحدة في الأسبوع، وبالنسبة للشعر الدهني مرة كل 5 أيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر الخلطة الباكستانية للشعر لشعر طويل للركب وناعم كالحرير بعد أسبوع واحد فقط لن يتوقف شعرك عن النمو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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