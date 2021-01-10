سر الخلطة الباكستانية للشعر لشعر طويل للركب وناعم كالحرير بعد أسبوع واحد فقط لن يتوقف شعرك عن النمو

ماسك الخردل للشعر، لطالما كان الشعر الطويل الناعم حلم كل فتاة، فالشعر هو تاج المرأة، وتبحث حواء عن أقنعة ووصفات تساعدها في تسريع عملية نمو الشعر، وقد عُرف الخردل منذ القدم بقدرته الهائلة على تكثيف الشعر وإعادة إنباته مجدداً، بل وقدرته أيضاً على منع تساقط الشعر وتغذية فروة الرأس وتحسين سريان الدورة الدموية بها، واليوم سنخبركم عن قناع الخردل لشعر لامع وطويل وصحي.

ماسك الخردل للشعر

الخردل يقوي الشعر ويعطيه مظهرا صحياً، إلا أن له بعض القواعد الهامة التي يجب أن توضع في عين الاعتبار قبل استخدامه، حيث يعتبر الخردل مادة مهيجة، ويعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، لذلك يجب عليكِ التأكد أولاً مما إذا كان لديكِ أي حساسية، عن طريق تجربته في الجزء الداخلي عندما تطوين كوعك، إذا لم يتحول الجلد إلى اللون الأحمر وإذا لم تصابي بحكة يمكنك استخدامه بأمان تام.

كما يجب وضع الخردل على جذور الشعر فقط، ولابد من استخدام الخردل الطبيعي وليس الغذائي الجاهز لاحتوائه على مواد ضارة.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الخردل.

ملعقتان كبيرتان من الزيت، أي نوع مفضل لديكِ.

ملعقتان صغيرتان من السكر، لأن السكر يعزز عمل الخردل.

صفار واحد.

ملعقتان كبيرتان من الماء الدافئ.

وصفة قناع الخردل

طريقة تحضير ماسك الخردل للشعر