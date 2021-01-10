تطويل الشعر 1 سم في ليلة واحدة و بسرعة عجيبه لا تصدق تجعله ينمو بدون توقف مثل الهنديات

تطويل الشعر 1 سم في ليلة واحدة تسعى الكثير من النساء إلى الطرق السريعة التي تساعدهم على تطويل وتنعيم ونمو الشعر ولكن أغبهم لم يجدوا الحلول المناسبة لهم، ولكن أغلبهم من يقوم باستخدام المنتجات المعروف عنها أنها تعمل على تطويل الشعر ولكنها لم تكن مفيدة أبداً للشعر وتسبب تساقطه وتقصفه، ولكن يفضل سيدتي أن تستعيني باستخدام الوصفات الطبيعية الأكثر إفادة لشعرك.

تطويل الشعر 1 سم في ليلة واحدة

يوجد الكثير من الوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية مفيدة جداً لفروة الرأس والشعر ومنها ما يلي:

عشبة إكليل الجبل من الأعشاب التي تناسب فروة الرأس والشعر حيث أنها تحتوي على كثير من العناصر المضادة للأكسدة بالإضافة إلى أنه يعمل على تحفيز عملية نمو الشعر والحد من تساقطه بجانب أنه يساعد على تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس وهذا يساهم في تغذية البصيلات، فقط ما عليكِ سوى أن تقومين بنقع 3 أغصان من إكليل الجبل في 2 كوب من الماء واتريه لمدة 5 دقائق، ثم يترك جانباً وبعدها يصفى ويتم وضعه على الشعر ومن ثم غسله بالماء الفاتر والشامبو وتكرار استخدام اكليل الجبل المنقوع بالماء أكثر من مرة طول الأسبوع.

هو واحد من الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتغذية الشعر مما يحسن من الدورة الدموية لفروة الرأس وهذا يعمل على تعزيز نمو الشعر وإطالته وكثافته، فقومي بإحضار وعاء ضعي به ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند أو يمكن استبداله بزيت الزيتون واخلطي الزيوت مع بعضهم جيداً ثم دلكي فروة الرأس والشعر بالخليط واتركيه طول الليل مع تغطيته بغطاء الاستحمام، ثم يتم غسله في الصباح بالماء الفاتر والشامبو والبلسم والحرص على تكرار استخدام الخليط مرتين أو ثلاثة في الأسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج.