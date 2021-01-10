طريقة عمل البيتزا الإيطالية الأصلية السريعة لطعم أحلى من بيتزا هت

تختلف البيتزا المصنوعة في المنزل عن البيتزا في المطاعم وهذا لجهل السيدات بالطريقة الصحيحة لصنعها، لهذا سنتناول في مقالنا طريقة عمل البيتزا مثل المطاعم بصلصة الباربكيو تابعونا. مكونات ومقادير البيتزا بصلصة الباربكيو مكونات ومقادير البيتزا بصلصة الباربكيو سنعرض لكم مكونات بيتزا تكفي لعدد 8 أفراد وهي كالتالي: صدور دجاج بعدد قطعتان.

بصلة واحدة تقطع إلى شرائح.

جبنة مبشورة بمقدار كوب واحد .

صلصلة طماطم بمقدار ملعقتين.

صلصة باربكيو بمقدار كوب.

واحدة من الفلفل الأخضر مقطعة إلى شرائح.

دقيق بمقدار 3 أكواب ( ضمن مكونات العجينة ).

قليل من السكر( مكونات العجينة )

خميرة فورية بمقدار ملعقة كبيرة( مكونات العجينة ).

ربع كوب زيت نقي( مكونات العجينة ). طريقة عمل البيتزا بصلصة الباربكيو ضعي ملعقة الخميرة في كوب به ماء دافىء وضعي عليها السكر بمقدار ضئيل. يتم تقليب الخليط ومن ثم دعيه حتى يتخمر. ضعي مقدار الدقيق كامل وضيفي له قليل من الملح مع كوب الزيت واعجنيه جيدًا ومن ثم ضعي الخميرة فوقه. استمري بعجن الخليط حتى تصبح العجينة متجانسة. توضع العجينة في وعاء يتم دهنه بطبقة رقيقة من الزيت. غطي الوعاء جيدًا واتركيها لمدة ساعة حتى تتخمر العجينة جيدًا. خلال تلك الساعة ضعي صدور الدجاج في مقلاه بها قليل من الزبدة وقلبيها جيدًا حتى يتغير لونها. اسكبي قليل من الملح مع التوابل على قطع الدجاج واستمري في التقليب لمدة خمس دقائق. فرد العجينة جيدًا وعمل فتحات بها بواسطة شوكة. اخلطي كلا من صلصة الطماطم مع صلصة الباربكيو وادهني بها العجينة. ضعي مكونات البيتزا من قطع الدجاج والفلفل وشرائح البصل على العجينة. ضعي عليها الجبنة المبشورة ومن ثم ضعيها في الفرن لمدة عشر دقائق، وطريقة التسوية هي أهم خطوة في طريقة عمل البيتزا ولابد أن يكون الفرن ساخن جداً. طريقة عمل البيتزا بصلصة الباربكيو الوسوم

تختلف البيتزا المصنوعة في المنزل عن البيتزا في المطاعم وهذا لجهل السيدات بالطريقة الصحيحة لصنعها، لهذا سنتناول في مقالنا طريقة عمل البيتزا مثل المطاعم بصلصة الباربكيو تابعونا. مكونات ومقادير البيتزا بصلصة الباربكيو مكونات ومقادير البيتزا بصلصة الباربكيو سنعرض لكم مكونات بيتزا تكفي لعدد 8 أفراد وهي كالتالي: صدور دجاج بعدد قطعتان.

بصلة واحدة تقطع إلى شرائح.

جبنة مبشورة بمقدار كوب واحد .

صلصلة طماطم بمقدار ملعقتين.

صلصة باربكيو بمقدار كوب.

واحدة من الفلفل الأخضر مقطعة إلى شرائح.

دقيق بمقدار 3 أكواب ( ضمن مكونات العجينة ).

قليل من السكر( مكونات العجينة )

خميرة فورية بمقدار ملعقة كبيرة( مكونات العجينة ).

ربع كوب زيت نقي( مكونات العجينة ). طريقة عمل البيتزا بصلصة الباربكيو ضعي ملعقة الخميرة في كوب به ماء دافىء وضعي عليها السكر بمقدار ضئيل. يتم تقليب الخليط ومن ثم دعيه حتى يتخمر. ضعي مقدار الدقيق كامل وضيفي له قليل من الملح مع كوب الزيت واعجنيه جيدًا ومن ثم ضعي الخميرة فوقه. استمري بعجن الخليط حتى تصبح العجينة متجانسة. توضع العجينة في وعاء يتم دهنه بطبقة رقيقة من الزيت. غطي الوعاء جيدًا واتركيها لمدة ساعة حتى تتخمر العجينة جيدًا. خلال تلك الساعة ضعي صدور الدجاج في مقلاه بها قليل من الزبدة وقلبيها جيدًا حتى يتغير لونها. اسكبي قليل من الملح مع التوابل على قطع الدجاج واستمري في التقليب لمدة خمس دقائق. فرد العجينة جيدًا وعمل فتحات بها بواسطة شوكة. اخلطي كلا من صلصة الطماطم مع صلصة الباربكيو وادهني بها العجينة. ضعي مكونات البيتزا من قطع الدجاج والفلفل وشرائح البصل على العجينة. ضعي عليها الجبنة المبشورة ومن ثم ضعيها في الفرن لمدة عشر دقائق، وطريقة التسوية هي أهم خطوة في طريقة عمل البيتزا ولابد أن يكون الفرن ساخن جداً. طريقة عمل البيتزا بصلصة الباربكيو

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