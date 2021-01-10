أهم أسرار عمل البطاطس المقلية مقرمشة وذهبية بطريقة صحية خالية من الزيت

أهم أسرار عمل بطاطس مقلية مقرمشة وذهبية بطريقة صحية دون أن تشرب الزيت، البطاطس المقلية من أشهى أنواع المقبلات على مائدة الطعام وكلنا نحب تناولها مع الوجبات ويفضلها الكبيرون ويعشقها الصغار ولكن البطاطس المقلية تتشيع بالزيت والدهون مما يؤثر على صحتنا جميعا خاصة كبار السن والأطفال والمرضى، لذلك سوف نوضح لكم الأسرار التي تمكنكم من عمل البطاطس المقلية بدون أن تتشبع بالزيت ومقرمشة كما نقدمها لكم بطريقة صحية وباللون الذهبي الذي يفضله عشاق البطاطس.

أسرار البطاطس المقلية بطريقة صحية خالية من الزيت

عندما نذهب إلى المطعم تقدم لنا البطاطس المقلية بلونها الذهبي وتكون مقرمشة وخالية من الزيت، ولكى تحصلين على البطاطس المقلية فى المنزل بطريقة المطاعم وتكون آمنة غلى صحتك وصحة أسرتك عليكي إتباع الطريقة الأتية.

طريقة عمل البطاطس المقلية الصحية بطريقة المطاعم

يتم غسل البطاطس جيدا قبل عمل أي شيء ثم يتم تقشير الكمية المراد قليها ، ثم يتم تقطيع البطاطس على شكل أصابع متوسطة الحجم بمعنى ألا تكون رفيعة أو سميكة ثم تغسل مرة أخرى بالماء.

يتم وضع أصابع البطاطس في وعاء به ماء مثلج ويضاف إليه الخل بمعدل ربع كوب لكل كيلو جرام من البطاطس، ثم يضاف ملح الطعام حسب الرغبة ونقوم بإدخال الوعاء داخل الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى نحافظ على المياه مثلجة.

بعد مرور الساعة يتم إخراج الوعاء من الثلاجة ووضعه على النار لدرجة الغليان ثم نقوم بتصفية البطاطس من المياه، ونقوم بتحضير المقلاة بزيت غزير إلى أن يسخن جيدا ثم ننزل بالبطاطس داخل المقلاة ، ويجب الحذر من كثرة التقليب فى البطاطس حتى لا تتكثر، وعندما تكتسب اللون الذهبي يتم خروجها من الزيت ولكي أن تستمتعي بالبطاطس المقلية ذهبية اللون ومقرمشة ولن تكون مليئة بالزيت بل ستكون خالية من الزيت وصحية.