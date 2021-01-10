الوصفة السحرية لفرد الشعر بالنشا لشعر ناعم حرير سيجعل شعرك مثل الهنود في ثواني

الوصفة السحرية لفرد الشعر بالنشا لشعر ناعم حرير يبحث الكثير من السيدات عن وصفات وطرق طبيعية تساعد على فرد الشعر وقد نجد فئة كبيرة منا تلجأ للذهاب لصالونات التجميل ونفق الكثير من الأموال في القيام بتطبيق منتجات متنوعة للشعر مثل البروتين والفيلر والكيراتين وغيرها، ونحن نعلم أن جميع هذه المنتجات مكلفة للغاية وعلى الرغم من ذلك أنها تسبب تلف الشعر وتساقطه على المدى البعيد، ولكن يعد من أقوى المكونات الطبيعية الفعالة النشا لفرد الشعر والقضاء على مشكلة الشعر الخشن والمجعد، وأصبح بإمكانك بكل سهولة الحصول على شعر ناهم أملس بدقائق، ونحن اليوم سوف نتعرف سوياً على القناع السحري لفرد الشعر.

تعرفي معنا على أبرز وصفات النشا الطبيعية التي أثبتت قدرتها الهائلة في فرد الشعر وتساهم في الحصول على شعر ناعم وأملس:

نقوم بمزج كوب من حليب جوز الهند مع ملعقتين من زيت الزيتون ويوضع الخليط بمقلاه، وفي بوله صغيرة نقوم بمزج كلاً من 3 ملاعق من النشا مع 4 ملاعق من عصير الليمون وتخلط المكونات معاً حتى نحصل على قوام لين ويضاف لخليط زيت الزيتون وحليب جوز الهند، يوضع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى نحصل قوام مثل البلسم أو حمامات الكريم، يترك حتى يبرد ويفرد على الشعر على أن يغطيه بشكل جيد ويغطى بقبعة الاستحمام، ويطبق عليه مصفف الحرارة بدرجة منخفضة، لتدفئة خصلات الشعر والتخلص من تموجات الشعر، ونقوم بشطف الشعر بالماء والشامبو ويمشط الشعر لفك التشابك.