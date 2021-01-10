دهنة واحدة من هذا الكريم السحري قبل النوم سيجعلك ملكة جمال في الصباح بشرة ناعمة وتبييض رهيب

دهنة واحدة من هذا الكريم السحري قبل النوم سيجعلك ملكة جمال نجد أن العديد من النساء حول العالم، يبحثون بشكل مستمر على وصفات طبيعية، والتي تعمل على نعومة البشرة وتعطي نضارة وجمال البشرة، كما نبحث أيضا على أن الحصول على بشرة بيضاء خالية من أي شوائب، وهالات سوداء، بدون إستخدام المكياج التي تؤثر على شكل البشرة مما يعمل على ظهور البثور، والبكتيريا الضارة، لذلك أصبح كريم الارز من الكريمات هو من أفضل الكريمات التي تساعد على نعومة البشرة ونقائها كما تجعلك ملكة خلال ثلاث ليالي.

عسل النحل وكريم الأرز لنعومة البشرة

عسل النحل من المكونات الطبيعية التي تعطيني أفضل النتائج التي نبحث عنها في نعومة البشرة، بالإضافة إلي كريم الارز الكريم السحري المميز التي يعطي بشرة ناصعة البياض.

المكوّنات:-

كمية بسيطة ماء الأرز.

معلقة كبيرة العسل.

2 ملعقة من حليب البودرة.

طريقة التحضير:

نحضر اناء ونضع في عسل النحل ونضيف ايضا ماء الأرز. ونقوم بالتقليب جيدا، ونضيف ايضا حليب البودر. ونعمل على دمج جميع المكونات بشكل جيد. ونعطي هذا الماسك على البشرة. كما أن ترك هذا الماسك على البشرة لمدة ما بين 10 دقائق إلى 20 دقيقة. ونقوم بالغسيل البشرة جيدا استخدام الغسول المخصص للبشرة. هذا الكريم نقوم بتطبيقه مرتين في الاسبوع لكي نحصل على نتائج أفضل من تفتيح البشرة وتحصل على النعومة و بشرة ناعمة

الحليب والأرز المطحون لتفتيح البشرة

الحليب من أكثر الأشياء التي يحتاجهاً لنعومة البشرة للتفتيح و نقاء البشرة، بالإضافة إلى استخدام الارز المطحون الذي يعمل على ظهور البياض الناصع للبشرة كما يمكنك أن تقومي بالاستغناء بشكل كامل عن المكياج.

المكوّنات تكون:-

ربع كوب من الأرز المطحون.

كوب من المياه.

ربع كوب من الحليب

طريقة التحضير: