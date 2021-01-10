وصفة طبية بزيوت طبيعية لإطالة وفرد الشعر ومنع التساقط وعلاج جفاف الشعر والتقصف والقشرة

تركيبة زيوت طبيعية لأطاله وفرد الشعر، كما انه يقلل من هيشان الشعر والتقصف ويجعله شعر ناعم كالحرير فالكثير من النساء أنفقت الكثير من المال علي البروتين العلاجي أو الكيريتين ولكن تلك المواد حذر منها الأطباء مثل الطيبي الجلدية الشهير رئيس مجلس البحوث دكتور هاني الناظر بسبب احتواء تلك المواد الكيميائية علي نسبة من الفور مالين المسبب لأمراض خبيثة ومسبب لسقوط الشعر بنسبه كبيرة فدائما تدخل المواد الكيميائية يحدث ضررا نحن بغني عنه فلذلك سنوضح تركيبة زيوت طبيعية وحمام للشعر يطيل الشعر وينعم ويفرد بشكل رائع.

حمام الزبادي للشعر لأطاله الشعر وترطيب الشعر

إذا كنتي ذات الشعر الكيرلي المموج أو الشعر الجاف أو أي نوع من أنواع الشعر فلابد الاهتمام بشعرك لأنة تاج المرأة من حيث جمالها ولذلك ننصحك بتجربة الزبادي بالعسل الأبيض الذي نصح بها الأطباء.

كوب من الزبادي 170 جرام أو 200 جرام من أي نوع تفضليه من الزبادي.

2 ملعقة من العسل النحل الطبيعي.

ملعقة من السمن البلدي البقري.

طريقة الزبادي بالعسل الأبيض للشعر

ملحوظة هامة: هذه أول وصفة ستجديها علي الأنترنت بتلك الطريقة لان هذه الوصفة ليست من مدون علي الأنترنت، يهمه المشاهدات ولكن تلك وصفة طبيب جلدية متخصص بتلك الأمور فلذلك أنصحك باتباع التعليمات وستجدين نتيجة هائلة في شعرك خلال أسبوع واحد علي الأكثر أي بعد أول وصفة ستخمني أن رائحة شعرك بالسمن ستكون غير مستحبة ذلك يمكنك بعد غسل شعرك بعد الحمام هذا بأي نوع غسول أو عطري شعرك بعدها بأي رائحة تحبين فالرائحة لا تثبت فالشعر فالمفعول فقط هو الثابت ويرجي منك قياس طول شعرك قبل الوصفة وبعدها حتي تتأكدي من إطالة الشعر بعد مرة واحدة من الاستخدام.

تخلط جميع المكونات مع بعض في وعاء بفرشاة أسنان حتي تتخلل الشعر من الجذور إلى الأطراف.

ويتم تقسيم الشعر إلى خصلات وبالفرشاة نأخذ كل خصلة بالشعر ونضع عليها الخليط كما ذكرنا مسبقاً من الجذور حتى أطراف الشعر.

حتي يتشبع الشعر بالكمية من الخليط ونثبت الشعر كلفة حول الرأس كدوامة أو كطاقية شعر حول للراس لمدة نصف ساعه أو ساعة علي الأكثر.

ثم إذا لففتي الشعر باتجاه عقارب الساعة بعد النصف الساعة الأخري اعكسي لف الشعر بعكس اتجاه عقارب الساعة.

وبعد مرور الوقت اغسلي شعرك جيدا بأي غسول تفضليه ويفضل عدم احتواء الغسول علي مركبات كيميائية عالية أو يمكنك تعطير شعرك بماء ورد لضياع الرائحة فلن تكون له رائحة بعد الغسل.

زيوت طبيعية لأطاله الشعر ومنع التساقط وفرد الشعر كالحرير

إليك مجموعة من الزيوت الطبيعية المعروفة بفوائدها لأطاله وتنعيم الشعر ومنع التساقط نهائيا ومعروفة منذ قرون ويستخدمها الكثير من الأجداد.

فنجان صغير من زيت جنين القمح. فنجان كبير من زيت الخروع المعروف بفوائده لأطاله الرموش والشعر. فنجان صغير من زيت الزيتون. فنجان صغير من زيت لوز حلو. فنجان صغير من زيت الجاجوبا وله آثاره الفعالة في تنعيم الشعر كالحرير. كوب كبير من زيت جوز الهند ومعروف بمنع التساقط وتقويله بوصيلة الشعر. نصف كوب صغير من زيت الجرجير المعروف بعلاج فروة الشعر وتقوية الشعر ضدد التقصف. يمكنك إضافة زيت السمسم حيث يحتوي علي ملمع طبيعي للشعر. مع الوصفة ملعقة صغيرة من زيت الثوم حتي لا تؤثر رائحته علي تركيبة الزيوت حيث يعمل الثوم علي إطالة الشعر بشكل ملحوظ. تستخدم الوصفة مرة واحدة أسبوعياً بعد حمام الشعر السابق ذكره ومطلوب منك قياس الشعر أسبوعياً عند استخدام الوصفة للتأكد من الإطالة الدائمة ومراقبة الفرشاة الخاصة بك لتتأكد من التخلص من تساقط الشعر نهائياً. يمكنك استخدام الجاز الأبيض لإطالة الشعر ولكن لا تدخليه في تكوين تلك الزيوت ولكن الجاز الذي انتشر بالأسواق والذي ينشرون له من الدعاية والإعلان لعدم وجود رائحه له لأنة معالج فهو لا يمس للجاز الأبيض الطبيعي بصله فهو مركب كيميائي اشتكي الكثير منه فيمكنك الحصول علي الجاز الأبيض برائحته المعروفة ولا يوجد جاز معالج طبيا.

التخلص من قشرة الشعر نهائياً

يمكنك التخلص من قشرة الشعر التي تسبب أحراجك في الكثير من المواقف باستخدام معلقتين من الخل عند غسل شعرك ولكن يجب ان تعلمي للمصداقية في تلك الوصفة لأنها مجربة فتلك الوصفة تتخلص من القشرة ولكن تسبب حكة وتنشف الشعر.