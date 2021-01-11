وصفة الحلبة السحرية لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع فقط

وصفة الحلبة السحرية لتطويل وتكثيف الشعرالحلبة هي من أكثر الأشياء التي لها قيمة غذائية، وتعتبر مفيدة جدا لصحة جميع الأشخاص، إذا كانت للشعر او للجسم فهي تعمل على تقوية بصيلات الشعر، و تخلصنا من عدة مشاكل تواجه الشعر، إذا كان من تساقطه، أو عدم لمعانه، و ذلك لاحتوائها، على العديد من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها الشعر كما أنها تعمل على منع تكسير بصيلات الشعر، ولديها العديد من من المميزات، لذا فهي تعمل على اطالة الشعر وعدم تقصفة خلال اسبوعين من الاستعمال.
وصفة الحلبة السحرية لتطويل وتكثيف الشعر
الحلبة من أفضل الوصفات الفعالة في تطويل الشعر، و المفيدة كما يمكنناً الآن أن نقوم باستخدامها من وقت لآخر، لكي تعمل على تطويل الشعر بشكل أسرع ومفيد ليس لها أى أضرار تؤثر على الشعر.
المكوّنات:
- 5 ملاعق من الحلبة.
- 2 كوب من الماء.
طريقة تحضير الوصفة:
- نقوم بتحضير إناء عميق ونضع فيه الحلبة و نضيف اليها 2 كوب من الماء.
- ونتركها لمدة 12 ساعة أو أكثر من ذلك.
- بعد ذلك نقوم بطحن الحلبة جيدا.
- نقوم بتطبيق ماسك الحلبة على بصيلات الشعر.
- مع التدليك لمدة خمس دقائق.
- نترك هذا الماسك على الشعر لمدة مابين 10 دقائق، إلى 20 دقيقة.
- وبعد أنتهاء هذه المدة، نقوم بغسيل الشعر جيداً.
- كما يمكن أن نقوم باستخدام الشامبو المخصص للشعر ولابد أن يكون خالي من أي مواد كيميائية.
الحلبة وزيت جوز الهند
المكوّنات:
- 5 ملاعق زيت جوز الهند.
- 2 ملعقة حلبة مطحونة.
طريقة التحضير:
- نحضر اناء محكم الغلق.
- يقوم بوضع جميع المكونات من زيت جوز الهند والحلبة المطحونة.
- ونتركهم من اسبوع الى اسبوعين في مكان مظلم.
- بعد انتهاء هذه المدة نقوم بتصفية الزيوت بشكل جيد.
- ثم نقوم بوضعها على الشعر.
- نقوم بتدليك فروة الرأس لمدة 10 دقائق.
- يغسل الشعر جيدا بعد 30 دقيقة.
- نقوم وتكرارا هذا الماسك للشعر مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل.
- وبعد أنتهاء أسبوعين سوف تلاحظ زيادة كثافة الشعر وتطويله بشكل ملحوظ.
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وصفة الحلبة السحرية لتطويل وتكثيف الشعرالحلبة هي من أكثر الأشياء التي لها قيمة غذائية، وتعتبر مفيدة جدا لصحة جميع الأشخاص، إذا كانت للشعر او للجسم فهي تعمل على تقوية بصيلات الشعر، و تخلصنا من عدة مشاكل تواجه الشعر، إذا كان من تساقطه، أو عدم لمعانه، و ذلك لاحتوائها، على العديد من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها الشعر كما أنها تعمل على منع تكسير بصيلات الشعر، ولديها العديد من من المميزات، لذا فهي تعمل على اطالة الشعر وعدم تقصفة خلال اسبوعين من الاستعمال.
وصفة الحلبة السحرية لتطويل وتكثيف الشعر
الحلبة من أفضل الوصفات الفعالة في تطويل الشعر، و المفيدة كما يمكنناً الآن أن نقوم باستخدامها من وقت لآخر، لكي تعمل على تطويل الشعر بشكل أسرع ومفيد ليس لها أى أضرار تؤثر على الشعر.
المكوّنات:
- 5 ملاعق من الحلبة.
- 2 كوب من الماء.
طريقة تحضير الوصفة:
- نقوم بتحضير إناء عميق ونضع فيه الحلبة و نضيف اليها 2 كوب من الماء.
- ونتركها لمدة 12 ساعة أو أكثر من ذلك.
- بعد ذلك نقوم بطحن الحلبة جيدا.
- نقوم بتطبيق ماسك الحلبة على بصيلات الشعر.
- مع التدليك لمدة خمس دقائق.
- نترك هذا الماسك على الشعر لمدة مابين 10 دقائق، إلى 20 دقيقة.
- وبعد أنتهاء هذه المدة، نقوم بغسيل الشعر جيداً.
- كما يمكن أن نقوم باستخدام الشامبو المخصص للشعر ولابد أن يكون خالي من أي مواد كيميائية.
الحلبة وزيت جوز الهند
المكوّنات:
- 5 ملاعق زيت جوز الهند.
- 2 ملعقة حلبة مطحونة.
طريقة التحضير:
- نحضر اناء محكم الغلق.
- يقوم بوضع جميع المكونات من زيت جوز الهند والحلبة المطحونة.
- ونتركهم من اسبوع الى اسبوعين في مكان مظلم.
- بعد انتهاء هذه المدة نقوم بتصفية الزيوت بشكل جيد.
- ثم نقوم بوضعها على الشعر.
- نقوم بتدليك فروة الرأس لمدة 10 دقائق.
- يغسل الشعر جيدا بعد 30 دقيقة.
- نقوم وتكرارا هذا الماسك للشعر مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل.
- وبعد أنتهاء أسبوعين سوف تلاحظ زيادة كثافة الشعر وتطويله بشكل ملحوظ.
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