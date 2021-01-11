الفطيرة التركية الشهية هشة ورطبة مثل القطن وخفيفه بطعم لذيذ جدا

الفطيرة التركية الشهية الفطيرة التركية من ألذ أنواع الفطائر الذي يمكن لكل ربة منزل تحضيرها في المنزل، فهي لا تحتاج منك سوى بعض من المكونات والتي يكون معظمها موجود داخل مطبخك، فقط اتبعي هذا الموضوع للتعرف على طريقة تحضيرها.

الفطيرة التركية الشهية

من أشهى وألذ الفطائر التي يمكن أن يتم تحضيرها كما يأتي:

2 كوب دقيق.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

1 كوب حليب دافئ.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 بصلة كبيرة الحجم.

3 فصوص ثوم.

500 جرام صدور دجاج.

فلفل أحمر وأصفر وأخضر.

2 ثمرة جزر.

4/1 كوب زيت.

3/4 كوب ذرة مفروم.

1 ملعقة حبة البركة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة بهار دجاج.

4 ملاعق بقدونس.

جبنة موزريلا.