الفطيرة التركية الشهية هشة ورطبة مثل القطن وخفيفه بطعم لذيذ جدا

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الفطيرة التركية الشهية الفطيرة التركية من ألذ أنواع الفطائر الذي يمكن لكل ربة منزل تحضيرها في المنزل، فهي لا تحتاج منك سوى بعض من المكونات والتي يكون معظمها موجود داخل مطبخك، فقط اتبعي هذا الموضوع للتعرف على طريقة تحضيرها.
الفطيرة التركية الشهية
من أشهى وألذ الفطائر التي يمكن أن يتم تحضيرها كما يأتي:المقادير:
- 2 كوب دقيق.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 كوب حليب دافئ.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 بصلة كبيرة الحجم.
- 3 فصوص ثوم.
- 500 جرام صدور دجاج.
- فلفل أحمر وأصفر وأخضر.
- 2 ثمرة جزر.
- 4/1 كوب زيت.
- 3/4 كوب ذرة مفروم.
- 1 ملعقة حبة البركة.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة بهار دجاج.
- 4 ملاعق بقدونس.
- جبنة موزريلا.
- احضري كوب حليب ساخن ضعي به ملعقة كبيرة خميرة فورية وملعقة من السكر واخلطيهم مع بعضهم جيداً واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتخمر.
- بعدها يضاف له ربع كوب زيت مع التقليب مع إضافة كوب من الدقيق وملعقة صغيرة من الملح واعجني جيداً حتى تحصلين على عجينة ناعمة وطرية.
- غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لتتخمر وتتضاعف لمدة 45 دقيقة أو لساعة كاملة.
- في هذا الوقت قومي بتحضير الحشو عن طريق وضع قدر على النار ضيفي له الزيت والبصل المفروم وقلبي حتى أن يذوب تماماً ومن ثم يضاف فصوص الثوم المفرومة وقلبي.
- ثم ضيفي 500 جرام صدور دجاج تم تقطيعها لمكعبات صغيرة وقلبي حتى يتغير لونها، ضيفي لها الفلفل الملون والجزر المبشور وقلبي جيداً.
- ضيفي كافة البهارات الموجودة لديك وكوب الذرة والبقدونس وقلبي ونغطيها واتركيه على النار حتى ينضج.
- يرفع الحشو من على النار ونقسم العجينة لقسمين نفردها في صينية مدهونة بقليل من الزيت وافردي جزء من العجينة وضعي فوقها الحشو والجبنة الموزريلا وحبة البركة واحصلى على احلى فطيره تركيه.
- ثم يتم فرد الجزء الثاني واغلقيها جيداً وادخليها إلى الفرن لمدة 20 دقيقة.
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الفطيرة التركية الشهية الفطيرة التركية من ألذ أنواع الفطائر الذي يمكن لكل ربة منزل تحضيرها في المنزل، فهي لا تحتاج منك سوى بعض من المكونات والتي يكون معظمها موجود داخل مطبخك، فقط اتبعي هذا الموضوع للتعرف على طريقة تحضيرها.
الفطيرة التركية الشهية
من أشهى وألذ الفطائر التي يمكن أن يتم تحضيرها كما يأتي:المقادير:
- 2 كوب دقيق.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 كوب حليب دافئ.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 بصلة كبيرة الحجم.
- 3 فصوص ثوم.
- 500 جرام صدور دجاج.
- فلفل أحمر وأصفر وأخضر.
- 2 ثمرة جزر.
- 4/1 كوب زيت.
- 3/4 كوب ذرة مفروم.
- 1 ملعقة حبة البركة.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة بهار دجاج.
- 4 ملاعق بقدونس.
- جبنة موزريلا.
- احضري كوب حليب ساخن ضعي به ملعقة كبيرة خميرة فورية وملعقة من السكر واخلطيهم مع بعضهم جيداً واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتخمر.
- بعدها يضاف له ربع كوب زيت مع التقليب مع إضافة كوب من الدقيق وملعقة صغيرة من الملح واعجني جيداً حتى تحصلين على عجينة ناعمة وطرية.
- غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لتتخمر وتتضاعف لمدة 45 دقيقة أو لساعة كاملة.
- في هذا الوقت قومي بتحضير الحشو عن طريق وضع قدر على النار ضيفي له الزيت والبصل المفروم وقلبي حتى أن يذوب تماماً ومن ثم يضاف فصوص الثوم المفرومة وقلبي.
- ثم ضيفي 500 جرام صدور دجاج تم تقطيعها لمكعبات صغيرة وقلبي حتى يتغير لونها، ضيفي لها الفلفل الملون والجزر المبشور وقلبي جيداً.
- ضيفي كافة البهارات الموجودة لديك وكوب الذرة والبقدونس وقلبي ونغطيها واتركيه على النار حتى ينضج.
- يرفع الحشو من على النار ونقسم العجينة لقسمين نفردها في صينية مدهونة بقليل من الزيت وافردي جزء من العجينة وضعي فوقها الحشو والجبنة الموزريلا وحبة البركة واحصلى على احلى فطيره تركيه.
- ثم يتم فرد الجزء الثاني واغلقيها جيداً وادخليها إلى الفرن لمدة 20 دقيقة.
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