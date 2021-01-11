وصفة صاروخية لإنبات الشعر في الفراغات بمكونات سحرية لنتائج خرافية

وصفة صاروخية لإنبات الشعر، الكثير من الأشخاص يُعانوا من فقدان الشعر ووجود فراغات في فروة الرأس سواء كان سبب فقدان الشعر هو الصبغات الكيميائية أو أسباب أخرى كإتباع أحد الحميات الغذائية الغير مناسبة أو أنواع الشامبو أو الصبغات الغير مناسبة، اليوم سنقدم إليكم وصفة صاروخية لإعادة إنبات الشعر بكل سهولة وفي مدة زمنية قصيرة وبمواد طبيعية وآمنة تماماً.

زيت الخروع

يُساعد زيت الخروع على تعزيز نمو الشعر بشكل كبير وتكثيفه وإعادة إنباته مجدداً وبخاصة في مقدمة الرأس والفراغات، وقد استخدمته الحضارات القديمة في العناية بالشعر.

طريقة الاستخدام:

نأخذ كمية مناسبة من زيت الخروع ونضعها على فروة الرأس مع دليك الفروة جيداً لبضع دقائق.

بعد تدليك الفروة نقوم بدهن الزيت على كامل الشعر ونُغطي الرأس ونتركه عليها ليلة كاملة.

نقوم في الصباح بغسل الرأس جيداً بالشامبو.

خل التفاح

يُعد خل التفاح من أهم المنتجات التي تُساعد في إزالة الجراثيم والأوساخ والزيوت الزائدة من فروة الرأس.

طريقة الاستعمال:

نُحضر وعاء ونضع فيه مقدار كوبان من الماء وملعقتان من خل التفاح وبعد غسل الشعر بالشامبو جيداً نقوم بغسله بخل التفاح لتحصلي على أفضل النتائج.

وصفة صاروخية لإنبات الشعر

المكونات:

كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت اللوز.

كمية مناسبة من زيت البندق.

والقليل من زيت الجوجوبا.

القليل من زيت السمسم.

طريقة الاستخدام:

نقوم بمزج كافة المكونات معاً.

نأخذ هذا المزيج ونضعه على الشعر وندلكه ثم نُغطيه لمدة عشر دقائق.

نغسل الشعر بالماء والشامبو.

يمكن استخدام وصفة صاروخية لإنبات الشعر بشكل يومي لمدة شهر واحد ثم يتم استخدامه مره واحدة كل شهر، كما يمكن استخدامها أيضاً لتصفيف الشعر يومياً ولكن بكمية قليلة جداً.