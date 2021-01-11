لن تصدقى طول رموشك فى 3 أيام فقط اقوى خلطة تطويل وتكثيف الرموش بمكون واحد

الطرق الطبيعية لتطويل الرموش تطويل الرموش طبيعياً أكثر ما تبحث عنه الفتيات في تلك الفترة حيث أن البعض منهم يلجأ لاستخدام الرموش الصناعية التي يمكن أن تتساقط بكل سهولة أمام الناس وهذا يضعهم في مواقف محرجة كثيرة، ولكن يمكنكِ من الآن الاعتماد على الخلطات والطرق الطبيعية التي يمكنها أن تقوم بتطويل الرموش بشكل طبيعي.

هناك الكثير من الطرق التي من الممكن أن يتم استخدامها للحصول على رموش كثيفة وطويلة وجميعها مواد طبيعية مضمونة آمنة جداً على الرموش ومنها:

يحتوي الفازلين على الكثير من الفوائد أهمها أنه يعمل على ترطيب الرموش ويجعلها قوية، كما أن الفازلين يجعل الرموش لامعة وناعمة، احضر وعاء زجاجي ضعي به ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة كبيرة من زيت الخروع، واخلطي المكونات مع بعضها ثم استخدمي فرشاة الماسكارا واغمريها في الخليط ثم يطبق على الرموش العلوية والسفلية ويكون من الأفضل إذا تم استخدام الوصفة قبل النوم واتركيه طول الليل ثم ازيلي الخليط من على الرموش في الصباح باستخدام مناديل إزالة المكياج، فالتزمي باستخدامها حتى تحصلين على النتائج المرضية.

كما من الممكن أن يتم استخدام الفازلين بمفرده بدون إضافة أي من المكونات ولكن يجب وضعه بفرشاة الماسكارا من الجذور لأطراف الرموش وسوف تلاحظين الفرق في خلال أسبوع واحد.

يعتبر زيت الخروع من أنسب أنواع الزيوت الطبيعية التي يتم استخدامها لتطويل الرموش والشعر، كما أنه يحتوي على عناصر هامة تساهم في إطالتهما وكثافتهما وتقويتهم، فاحضري وعاء ضعي به ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت اللوز واخلطيهم جيداً ومن ثم يطبق على الرموش يفضل الاستعانة بفرشاة ماسكارا قديمة ولكنها نظيفة واتركيها لمدة ساعتين ومن ثم يتم إزالته بالأوراق المبللة الخاصة بإزالة المكياج ومع استخدام المستمر سوف تحصلين على أفضل النتائج.