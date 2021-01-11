طريقة عمل الفاونديشن او كريم الأساس في المنزل بطريقة رائعة وسهلة

يعتبر الفاونديشن او كريم الاساس من مستحضرات التجميل الضرورية لدى الكثير من الفتيات في وقتنا الحالي، وهذا الكريم يعمل على تفتيح البشرة بدرجة أفتح من اللون الطبيعي ويعمل على توحيد لون البشرة وإخفاء العيوب بها مثل البقع الداكنة والهالات السوداء ويعطيها مظهراً جميلاً براق، ونظراً لكثرة الطلب عليه واستخدامه بكميات كبيرة يباع في المحلات بأسعار مرتفعة لذلك من الأفضل إعداده في المنزل بطريقة طبيعية وآمنة بدون تكلفة، ويوجد لهذا الكريم أنواع متعددة وماركات كثيرة، ولكل شئ مميزات تجعله ذات قيمة وأيضاً عيوبه تجعل بعض الناس تتراجع عنه فمن هذه العيوب ظهور علامات الشيخوخة المبكرة بسبب كثرة استخدامه، واليوم سوف نتعرف على كيفية عمل الفاونديشن او كريم الأساس في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة.

مكونات الفاونديشن او كريم الأساس المنزلي

يتوفر الفاونديشن او كريم الأساس بكميات كبيرة في محلات مستحضرات التجميل ولكن بأسعار مرتفعة ومكلفة جداً واليوم سوف نقدم لكم مكونات بسيطة وهي كالتالي:

ملعقة كبيرة من النشا.

قطرتان من خلّ التفاح.

ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

عدة قطرات من الجلسرين.

3 ملاعق من بودرة الأطفال (على حسب الخلطة ).

6 قطرات من ماء الورد.

علبة بلاستيكية فارغة.

طريقة تحضيره

يمكن تحضيره بعدة طرق مختلفة بمكونات مختلفة ولكن جميعها طرق بسيطة وغير مكلفة وهذه الطريقة هي:

نحضر إناء ونضع به اللبن الرائب وعليه النشا والجليسرين ونقلبهم مع بعض. ثم نضع على هذا الخليط السابق الخميرة وبودرة الأطفال وماء الورد ونخلطهم جيداً حتى يتماسك الخليط. نضع على هذه الخلطة المكون الأخير وهو خل التفاح ونخلطه معهم حتى نحصل على القوام الكريمي. بعد ذلك نضع الخليط في علبة فارغة نظيفة واستخدام الكريم عند الحاجة.

طريقة أخرى لعمل البودرة المائية في المنزل

تعتبر البودرة المائية جزء لا يتجزأ من مستحضرات التجميل المهمة المستخدمة لتوحيد لون البشرة وتجعلها مشرقة وجميلة، وتعمل أيضاً على تثبيت المكياج سوف نتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها وهي كالتالي:

المكونات

2 كوب من بودرة الأطفال الغير معطرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من ماء الورد.

طريقة الإعداد