طريقة عمل صينية القرنبيط بالدجاج وصلصة الطماطم وجبة خفيفة ولذيذة

تحتوى صينية القرنبيط بالدجاج على فوائد عديدة، وتتميز بقيمة غذائية عالية فهي وجبة متكاملة وخفيفة، يمكن تناولها في العشاء أو الغداء، فهي وجبة صحية جداً ويعد تحضيرها منتشر بكثرة لدي المصريين، فيعد القرنبيط من الخضروات متوسطة السعر فهي متناولة في أيدي الجميع ويعد الدجاج أيضاً مفيد ويحتوي على مميزات عديدة للجسم، لذلك تجد كثير من النساء تبحث عن طرق تحضيره بوصفات مختلفة عن الوصفات المعتادة، لذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة جديدة لتحضيره، وهي صينية القرنبيط بالدجاج وصلصة الطماطم بوصفة سهلة بالمنزل.

مكونات عمل صينية القرنبيط بالدجاج

تتكون صينية القرنبيط بالفراخ من مكونات ذات قيمة غذائية عالية وهي كما يلي:ـ

زهرة قرنبيط صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة سمنة.

1 بصلة كبيرة الحجم.

4 حبات طماطم.

دجاجة كاملة.

طريقة التحضير

للحصول على صينية قرنبيط بالدجاج شهية ولذيذة يجب اتباع الخطوات الآتية:ـ

يتم تقطيع زهرة القرنبيط إلى أجزاء صغيرة، ثم يتم سلقها نصف سلقة لأنها تُكمل النضج داخل الصينية في الفرن. يتم غسل الدجاج جيداً ثم نزع الجلد منه وتقطيعه إلى أجزاء صغيرة، ثم يتم سلقه يفضل استخدام الدجاج المخلي. بعد ذلك نضع وعاء على النار ونضع به ملعقة سمنة ثم توضع قطع الدجاج لكي يتم تحميرها. في نفس الوعاء الذي تم تحمير الدجاج، يتم وضع البصل المقطع إلى أجزاء صغيرة مع الفلفل الأسود والكمون والملح، ونقلب حتى يذبل البصل ثم يتم إضافة عصير الطماطم إليها، ويترك على النار حتي الغليان ثم ترفع من على النار. في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالسمنة توضع قطع القرنبيط، ثم يتم إضافة قطع الدجاج بعد غمزها في الصلصة فوق طبقة القرنبيط، ثم تسكب الصلصة على المكونات، تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية حتي يحمر الوجه، يجب تسخين الفرن أولاً. نخرجها من الفرن وتقدم بجانب السلطات، بالهنا والشفا.

الطريقة الصحيحة لغسل القرنبيط

يجب غسل القرنبيط جيداً قبل استخدامه للتخلص من الشوائب العالقة به، وأفضل طريقة لغسله هي أن يتم تقطيعه إلي أجزاء صغيرة، ثم يتم نقع قطع القرنبيط في الماء مع ملعقة من الملح لمدة نصف ساعة، تساعدك هذه الطريقة في التخلص من الشوائب السوداء التي تظهر دائما داخل حبات القرنبيط، ثم بعد ذلك يتم سلقه في الماء مع الكمون والملح ويصبح جاهزاً للاستخدام.