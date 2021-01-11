حبة جبارة اقوى من الليزر في ازالة شعر الجسم كله بدون الم وبدون عودة وتبييض فوري للجسم

حبة جبارة اقوى من الليزر في ازالة شعر الجسم كله الكثير من السيدات تعتقد أن لا يمكنها التخلص من الشعر الزائد بالجسم إلا من خلال اتباع جلسات الليزر ولن تؤمن بأن المكونات والوصفات الطبيعية تعمل على إزالة الشعر بجدارة، كما أنها لا تعيد نموه من جديد بوقت قصير، بل أنها تدمر البصيلة لتقف نمو الشعر، من بين المكونات المستخدمة لإزالة الشعر أثبتت جدارتها الترمس المر، الذي يحمل فوائد جمة للعناية بجمال سواء للبشرة أو للشعر، كما أنه يمنع تكون الشعر الزائد بالجسم دون أن يسبب التهابات الجلد، ونحن اليوم جئنا لكي بالوصفة السحرية لعمل ماسك الترمس المر للتخلص من الشعر الزائد ومنع نموه.

الترمس المر يحمل الكثير من العناصر المغذية مثل الأملاح والمعادن والكالسيوم والألياف وغيرها، من المكونات التي تعمل

على التخلص من الشعر الزائد بالجسم.

يساعد على زيادة نعومة البشرة وتفتيحها والقضاء على البقع الداكنة الموجودة بالوجه ويزيد من نضارة البشرة.

يقضي على مشكلة حب الشباب وآثارها نهائياً.

يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

يوجد به زيوت فعالة في التخلص من تصبغات الجلد والكلف.

يعالج الالتهابات الجلدية بجدارة، كما أنه يقوم بشد الوجه والتخلص من التجاعيد.

يطلق على الترمس المر الحبة الجبارة نظراً لفعاليته القوية في التخلص من الشعر الزائد بالجسم من خلال الآتي:

نقوم بخلط ثلاث ملاعق من الترمس المر المطحون، ويضاف له ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون وتخلط المكونات معاً بشكل جيد، ويوضع الخليط بعلبة بودر ونقوم بنزع الشعر بالطرق المعتادة ويطبق الخليط على البشرة مع الفرك برفق لنضمن عدم نمو الشعر من جديد، ويترك لمدة ساعة ومن ثم يشطف بالماء الفاتر، ونستمر على ذلك للتخلص من الشعر الزائد وعدم نموه مجدداً.