طريقة سحب لون الصبغة من الشعر قبل عمل صبغة أخرى بطريقة منزليه

قبل البدء في عملية صبغ الشعر هناك عمليه أخرى تسمى سحب اللون ولكن لا يعلم الكثيرون طريقة سحب لون الصبغة من الشعر بطرق منزليه، أهميه سحب اللون من الشعر هو تمهيد الشعر لاستقبال لون جديد يكون متناسق فعدم سحب اللون يؤدي إلى صبغ شعر غير متساوي وهو ما يصنع لون غير محبب على الإطلاق، كما أن هناك بعض الأوقات تقومي بصبغ شعرك ولكن اللون لم تحبيه إذا إلييك طرق التخلص من لون الصبغة.

طريقة سحب لون الصبغة من الشعر

في الواقع هي ليست طريقة واحدة بل هي عدة طرق قد تناسبك أحدهم وكي تناسبك الأخرى بحسب استجابة الشعر حسب نوع الصبغة ومدة الصبغ ولكن لا تقلقي سوف تنجح معي أحد الطرق، هناك ملحوظة أخرى وهي تكرار الأمر والذي يستمر أيام للتخلص نهائياً من الصبغة وسحب اللون القديم.

الطريقة الأولى لسحب اللون من الشعر

وهي باستخدام أقراص فيتامين سي المتوفرة في الصيدليات وعجن كمية وافرة من الأقراص بماء ساخن ثم عجنهم بواسطة ملعقة حتى يصيروا عجينه يسهل وضعها على الرأس، قومي بتغطية الرأس ببونية استحمام بلاستيكي لمدة دقائق وستلاحظين بدأ نزول لون الصبغة الغير مرغوب فيها من الشعر.

قومي بغسل الشعر باستخدام الشامبو والبلسم بطريقة طبيعيه إن استدعى الأمر قومي بإعادة الوصفة يومياً حتى يتم إزالة جميع الصبغة وعودة الشعر إلى اللون الموحد.

الطريقة الثانية لسحب لون الصبغة من الشعر

باستخدام صودا الخبز وعصير الليمون، يجب التأكد أن المستخدم هو صودا الخبز يتم وضع مقدار واحد إلى واحد من العصير إلى صودا الخبز، يتم عجن المكون جيداً ويتم وضعه على الشعر وتغطية الشعر ببونية استحمام وترك المكون عليه مدة تصل إلى عدة دقائق حتى تلاحظي بدأ تساقط اللون بين يديكي.

قومي بغسل الشعر بالشامبو والبلسم وكرري الأمر يومياً إن استدعى الأمر للتكرار، صبغات الشعر في العادة غير مجهزة لاستقبال حمضيات لذا سرعان ما ينزل اللون إن تم وضع مادة حمضيه على الشعر وليس قلوية.

الطريقة الثالثة لسحب اللون من الشعر

وهي باستخدام صودا الخبز مع شامبو مضاد للقشرة وهو وضع صودا الخبز على شامبو ضد القشرة ودمجهم وغسل الشعر بالشامبو بعد تركه على الشعر مدة دقائق قبل الغسيل النهائي.