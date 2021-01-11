وصفه جارتي الباكستانية كنز سرى عظيم ,لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة,ولن يتساقط بعد اليوم, ينبت الفراغات, و يحارب الصلع

الوصفة الباكستانية لتطويل الشعر بغزاره ومنع التساقط هي من الحلول التي تكون بمثابة معجزة كبيرة من عند الله تساعد العديد من الرجال والنساء التخلص من مشكلة الصلع وتساقط الشعر، بالإضافة إلى أنها تساعد في تطويل وتكثيف الشعر بغزارة كبيرة جداً، فاستعيني بها وتخلي عن كافة العادات الخاطئة التي تتبعيها لتطويل الشعر فهي تحتوي على عناصر طبيعية مجربة ومضمونة.

هي من أقوى الوصفات الطبيعية المليئة بخصائص وعناصر مفيدة جداً لفروة الرأس والشعر ومنها ما يلي:

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الخردل.

عليكِ سيدتي بإحضار وعاء صغير الحجم للقيام بخلط كافة المكونات به ثم اتركيه على نار هادئة ليصبح ساخن.

احضري قطعة من الشاش أو المصفاة لكي تقومين بتصفية الخليط والتخلص من بذور الكتان.

بعد الحصول على الخليط قومي بتطبيقه على فروة الرأس والشعر من بدايته حتى نهايته وعليكِ بلف الشعر بالطريقة التي تناسبك سواء بعمل الكحكة أو ما غير ذلك وتغطيته بغطاء الاستحمام البلاستيكي طول الليل.

باليوم التالي قومي بغسيل الشعر جيداً باستخدام الماء الفاتر والشامبو ويفضل استعمال البلسم، ولكي تحصلين على أفضل النتائج يفضل أن تقومين بتكرار الاستخدام 4 مرات بالأسبوع.

هي من الوصفات الفعالة التي تعمل على نمو الشعر سريعاً وتمنع من تعرضه للصلع واستخدميه كما يلي:

بيضة واحدة حجم كبير.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

نصف كوب زيت خروع.

عليكِ بغسيل الشعر وتنظيفه جيداً بالماء الفاتر والشامبو ومن ثم يتم تجفيفه بشكل جيد.

ثم يتم إحضار قدر عميق ضعي به الخل والبيضة وزيت الخروع وابدئي في خلطهم جيداً حتى أن تصبح ممتزجة ومتجانسة.

يوضع الخليط على الشعر واتركيه لمدة 40 دقيقة ثم يتم تنظيف الشعر بالماء الفاتر والشامبو.