افضل 7 مشروبات صحية تحمي مرضى الكبد من مضاعفاته و التي دوت الخليج زيادة الوزن وتغير لون البشرة والعينين إلى اللون الأصفر، حيث يمكن لبعض المشروبات الصحية أن تساهم في الحد من الأعراض أو تقلل من تأثيرها وتخفف من حدتها.

افضل 7 مشروبات صحية تحمي مرضى الكبد من مضاعفاته:

كثير من المواقع الطبية المختصة تحدثت عن تلك المشروبات التي تفيد مرضى الكبد، واتفقت على المشروبات الآتية:

مشروب الخضروات الورقية مثل البقدونس و الخس والجرجير والسبانخ حيث أن احتوائها على الألياف يساعد في منع الإصابة بأمراض الكبد وتخليص الجسم من السموم.

مشروب اللفت وبسبب احتوائه على فيتامين ج والألياف فهو يسهل الهضم ويحسن أداء الكبد.

مشروبات كل من الشمندر و التوت و الفراولة فكلها تعرف بخصائصها التي تحسن الدورة الدموية وتقوي الدم لأنها مليئة بفيتامين سي وغنية بالألياف التي تساعد في نشاط الإنزيمات في الكبد وتحفز إنتاج العصارة الصفراء مما يعود بالنفع على صحة الكبد.

مشروب الشاي الأخضر فهو من المشروبات المليئة بمضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة، وتساعد على حرق الدهون التي يمكن أن تتراكم على الكبد، كما تساهم في تطهيره.

الكركم وبسبب خواصه التي تعمل على تجديد الخلايا ومحاربة الالتهابات أو الآثار الجانبية أو حتى الأسباب المحتملة لأمراض الكبد.

عصير الجزر وهو الذي يحتوي على فيتامينات وعناصر مهمة لصحة الكبد مثل فيتامين أ ومادة الفلافونويد والبيتا كاروتين المضادة للأكسدة.

مشروب الحمضيات المكون من الليمون أو البرتقال أو اليوسفي ويتميز بوفرة فيتامين سي وكذلك الماء و الألياف، وكلها عناصر تساعد الكبد في الاستشفاء.

مشروب التفاح الغني بالألياف، والذي يسهل حركة الأمعاء ويساعد على الهضم، وساهم في تطهير الكبد والحفاظ عليه من التلف وإزالة السموم بداخله.

مشروب الأفوجادو يساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون الضروري لنشاط الكبد في عملية تنظيف الجسم من السموم، وبالتالي يحسن وظائف الكبد ويعزز صحته.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.