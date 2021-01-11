وصفات مفيدة بالزنجبيل لصحة افضل

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جمانة الصباغ الأحد,10 كانون الثاني (يناير) 2021 - 22:00
من منا لم يذق الزنجبيل او يستمتع بمذاقه الحاد، سواء باضافته لاصناف الطعام او تناوله على شكل شاي او حتى مع الحلويات؟
ويعد الزنجبيل من الخضروات المستخدمة منذ آلاف السنين من قبل العديد من الشعوب في أسيا مثل الهند والصين وغيرها، وهو ذو خصائص علاجية مميزة وينصح بتناوله بشكل خاص عند الاصابة بالبرد والزكام والانفلونزا خلال فصل الشتاء.
يمكن تحضير وصفات عديدة من الزنجبيل والاستفادة منها لتعزيز الصحة وتحسينها بشكل افضل، فلنتعرف سوياً على بعض الوصفات المفيدة للزنجبيل وطرق استخدامها.
وصفات مفيدة للزنجبيل لصحة افضل
يستخدم الصينيون الزنجبيل منذ سنين طويلة للمساعدة على الهضم وعلاج المغص وتحسين التهابات المفاصل. وهو غني بعناصر مهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز والصوديوم والسيلينيوم.
وقد أورد موقع "بيلد دير فراو" الالماني لمجموعة من الوصفات المفيدة باستخدام الزنجبيل لعلاج العديد من الامراض.
وهذه الوصفات دوت الخليج التالية:
- حمام الزنجبيل لمحاربة برد الأطراف: يساعد هذا الحمام في تدفئة الاطراف بسرعة اثناء الاجواء الباردة. ولعمل حمام الزنجبيل، تحتاجين حوالي 70 جرام من الزنجبيل الطازج المقطع لشرائح رقيقة، يضاف اليها الماء الدافئ ثم وضع الساقين فيها. وينصح بغسل القدمين بالماء البارد لعدة ثواني بعد الحمام الدفء لتعزيز حركة الدم في الجسم.
- الزنجبيل لمنع الزكام: اضيفي الزنجبيل الطازج للماء الدافئ، واخلطي معه نصف ملعقة صغيرة من العسل مع بعض أوراق الريحان المفرومة ناعماُ، ورشة فلفل أسود صغيرة.
اتركي المكونات لمدة 10 دقائق حتى تمتزج جيدا واشربي المزيج عدة مرات خلال اليوم لمحاربة البرد والزكام والتخلص من البلغم.
- زيوت الزنجبيل لعلاج الصداع: تساعد هذه الزيوت الاساسية في التخلص من الالم الناجم عن الصداع. ويمكن الضغط على اللب بقطعة قطن لامتصاص زيت الزنجبيل، ثم أضيفي القليل من زيت الزيتون ودلكي منطقة الألم في الرأس. وتعمل هذه الزيوت على تخفيف آلام الصداع بطرق طبيعية وبدون مواد كيماوية.
- شاي الزنجبيل لعلاج التهاب الحلق: إذ يسهم الزنجبيل في تطهير الحلق والبلعوم وتخفيف التهاب الحلق بسرعة كبيرة. ما عليك فعله هو وضع القليل من قطع الزنجبيل الطازج فوق الماء الدافئ وعصير الليمون، ويفضل غليه الزنجبيل مع الماء قبل اضافة عصير الليمون لنتيجة افضل. كما يمكن تحلية شاي الزنجبيل بالقليل من العسل.
- ماء الزنجبيل لصحة أفضل: عادة ما يقل طلب الجسم للماء خلال فصل الشتاء، ما يجعلنا نشعر بالتعب وبعض الالام، لذا يلجأ البعض لاضافة قطع زنجبيل إلى الماء الدافئ ووضعها في قارورة، ما يشجع يشجع ذلك على شرب الماء بإضافة نكهة خفيفة اليه.
- مرهم الزنجبيل لعلاج توتر الرقبة: إذا كنت ممن يعانون من توتر حاد في الرقبة، فإن استخدام المرهم الدافئ بالزنجبيل والقرفة يساعد في تخفيف هذا التوتر. لتحضير هذا المرهم، قومي بتقطيع الزنجبيل إلى قطع صغيرة وأضيفي عليها بعض القرفة المطحونة وبعض الزيت النباتي، ثم القليل من اللانولين المعروف أيضاً بإسم دهن الصوف أو شمع الصوف.
حركي المزيج على النار لمدة 30 دقيقة ثم اتركيه يبرد، وادهني الرقبة والأكتاف بهذه المادة للتخلص من التشنجات.
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