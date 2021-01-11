وصفات مفيدة بالزنجبيل لصحة افضل

من منا لم يذق الزنجبيل او يستمتع بمذاقه الحاد، سواء باضافته لاصناف الطعام او تناوله على شكل شاي او حتى مع الحلويات؟

ويعد الزنجبيل من الخضروات المستخدمة منذ آلاف السنين من قبل العديد من الشعوب في أسيا مثل الهند والصين وغيرها، وهو ذو خصائص علاجية مميزة وينصح بتناوله بشكل خاص عند الاصابة بالبرد والزكام والانفلونزا خلال فصل الشتاء.

يمكن تحضير وصفات عديدة من الزنجبيل والاستفادة منها لتعزيز الصحة وتحسينها بشكل افضل، فلنتعرف سوياً على بعض الوصفات المفيدة للزنجبيل وطرق استخدامها.

وصفات مفيدة للزنجبيل لصحة افضل

يستخدم الصينيون الزنجبيل منذ سنين طويلة للمساعدة على الهضم وعلاج المغص وتحسين التهابات المفاصل. وهو غني بعناصر مهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز والصوديوم والسيلينيوم.

وقد أورد موقع "بيلد دير فراو" الالماني لمجموعة من الوصفات المفيدة باستخدام الزنجبيل لعلاج العديد من الامراض.

وهذه الوصفات دوت الخليج التالية: