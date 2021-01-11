كنز ضعيه 30 دقيقة على العانه وبين الفخدين وتحت الابط لن تصدقي النتيجة تبييض فورى سريع ودائم سيزول سواد 20 سنه

خلطات منزلية لتبيض المناطق الحساسة اسمرار المناطق الحساسة تضع النساء في كثير من المواقف المحرجة خاصة الفتيات ليلة الزفاف، مما يجعلهم يقوموا باستخدام كريمات لتخفي هذه البقع بمعنى أنها تدوم لبعض الوقت فقط، ولكن أنت بحاجة إلى علاج مفيد لبشرتك، لذا يكون من الأفضل أن تستخدمين الوصفات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة والجلد، كما أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى اسمرار المناطق الحساسة مثل ارتداء ملابس غير قطنية والتعرق الزائد وغيرها، وقد أتينا إليكم بأفضل الخلطات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة.

تعد من الطرق الفعالة التي تستخدم للتخلص من البقع الداكن بالجسم والمناطق الحساسة التي تعاني من الاسمرار ومنها ما يلي:

السكر من المكونات التي تعمل على تقشير الجلد وتزيل الجلد الميت، أما العسل فهو يساهم في ترطيب البشرة ويطهرها بعمق، والليمون من النباتات التي تقلل من تصبغات الجلد فهو من الأحماض التي تعمل على تبيض البشرة والمناطق الداكنة، يستخدم الخليط عن طريق مزج ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة كبيرة من العسل مضاف لهم عصير نصف ليمونة اخلطي المكونات جيداً ثم يتم فرك المناطق الحساسة به بلطف وبحركات دائرية حتى أن يذوب السكر على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم تنظيفها بالماء الفاتر ومن ثم البارد ولابد من أن تجففيها جيداً.

يعتبر الخيار وخشب الصندل من المكونات التي تعمل على تبريد وترطيب وتهدئة الجلد، أما الليمون فهو يساعد على تقليل الاسمرار ويخلصك من البقع الداكنة تماماً، وينصح بعدم استخدام الوصفة بعد الانتهاء من عملية إزالة الشعر فالليمون يستطيع أن يهيج الجلد، فقط عليك بخلط عصير الليمون مع ثمرة خيار مهروسة وملعقة كبيرة من خشب الصندل، ثم يطبق الخليط على المناطق الحساسة والداكنة وانتظري حتى أن تجف لمدة 15 دقيقة ومن ثم شطفها بالماء الفاتر وتجفيفها جيداً.