الباتيه المورق هش وخفيف بأسهل وانجح طريقة وسر التوريقة من الداخل وطعم لا يقاوم

طريقة تحضير الباتيه في البيت يعتبر الباتيه من أنواع المعجنات اللذيذة والشهية التي يتم صنعها بالمخابز ويشتهى تناولها الكثير من أفراد أسرتك، فنظرا للظروف التي نمر بها نخاف من تناول الأطعمة خارج المنزل لعدم ضمانة نظافتها، لذا يمكنك أن تقومين بتحضير الباتيه وأنواع كثيرة من المخبوزات في البيت فتابعينا.

لإعداد الباتية يمكنك اتباع عدة خطوات وإحضار بعض من المكونات التي تتمثل في الآتي:

2,5 كوب دقيق أبيض منخول.

5,0 كوب زيت نباتي.

4/1 كول زبدة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

5,0 كوب حليب سائل.

4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مقادير لوجه الباتيه:

1 بيضة.

1 ملعقة سمسم.

1 ملعقة صغيرة خل.

احضري قدر وضعيه على نار هادئة ضيفي له الزيت والزبدة والفلفل الأسود والملح ثم الحليب وقلبي المكونات مع بعضها حتى تصل للغليان.

قومي بوضع الدقيق بوعاء أخر يضاف له الخليط السابق ولكن تدريجياً مع العجن حتى أن تصبح العجينة طرية ولينة.

ثم يتم تغطية العجينة وتركها حتى أن ترتاح لمدة ساعة كاملة.

بعدها احضري العجينة وقومي برش سطح المطبخ بقليل من الدقيق وابدئي في فرد العجينة بواسطة النشابة وقطعيها على هيئة دوائر.

قومي بوضع الحشو الذي ترغبين به في العجينة سواء أحد أنواع الجبن أو الشوكولاتة ثم يتم لفها مثل الرول وضغطي على أطرافها بالشوكة حتى تصبح مغلقة من الأطراف.

احضري وعاء اخفقي به البيضة مع الخل جيداً ثم باستخدام فرشاة ادهني الباتية ويرش عليه القليل من السمسم أو حبة البركة.

قومي بإشعال الفرن مسبقاً ثم احضري صينية ادهنيها بقليل من الزبدة رصي بها قطع الباتية وادخليها إلى الفرن واتركيها حتى أن تنضج وتصبح باللون الذهبي لو يكن 15 دقيقة.

بعد ذلك تخرج الباتيه وقدميها لأفراد أسرتكِ وهي ساخنة قليلاً وبالهناء والشفاء.