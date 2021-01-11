وصفة سحرية بمكونين فقط هيقضي تماماً على اسمرار المناطق الحساسة ومنطقة تحت الإبط ومنطقة البكيني

تفتيح المناطق الحساسة و تحت الإبط ومنطقة البكيني ، يعتبر اسمرار الجسم وخاصة المناطق الحساسة مثل منطقة تحت الإبط منطقة العانة من أكثر المشكلات التي تعانى منها السيدات ، ودائماً ما قد تسعى إلى استخدام الكريمات التي تتخلص من اسمرار الجسم ولكن سرعان ما قد ترجع كما هي ولذلك سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني وصفات فعالة في القضاء على اسمرار منطقة العانة وتحت الإبط .

وصفات طبيعية فعالة لتفتيح المناطق الحساسة و تحت الإبط ومنطقة البكيني

من المؤكد أن الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق الآمنة للقضاء على اسمرار المناطق الداكنة.

أولاً نحضر وعاء ونضع به 3 ملاعق كبيرة من الزبادي ونضيف معهم ملعقة وحدة من العسل الأبيض ونضيف اليهم نصف ليمونه .

نقلب جميع المكونات جيداً حتى يصبح خليط كريمي متجانس .

نقوم بتوزيع الوصفة على جميع الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم .

نقوم بعمل حركات دائرية بعد وضع الوصفة على الجسم ، ثم نترك الوصفة حتى تجف تماماً .

سوف تلاحظين الفرق من أول استخدام في تفتيح الجسم وتفتيح المناطق الداكنة بعد غسل الجسم بالماء الفاتر .

ينصح بتكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أكثر نتيجة فعالة .

يحتوي الليمون على فيتامين ج الذي له دور فعال في توحيد لون الجلد وتفتيح البشرة.

وصفة عصير الليمون والزبادي للقضاء على اسمرار المناطق الداكنة

أولاً نحضر وعاء ونخلط به 3 ملاعق كبيرة من الزبادي ونضيف إليه 3 ملاعق كبيرة من عصير الخير ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

نقوم بتوزيع الوصفة على جميع الأماكن الداكنة في الجسم ونتركها حتى تجف تماماً .

نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر مع عمل حركات دائرية أثناء غسل الوصفة ، وسوف تلاحظين الفرق في تبيض وتفتيح الأماكن الداكنة بعد استخدام هذه الوصفة .

يجب تكرار هذه الوصفة مرة يومياً للحصول على النتيجة المطلوبة في تفتيح وتبيض الجسم .

وصفة الزبادي في تفتيح وتبيض الجسم .