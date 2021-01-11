دهان طبيعي شهري لتنعيم الشعر كالحرير من أول غسلة بالماء فقط ودون تكاليف

دهان طبيعي شهري لتنعيم الشعر كالحرير من أول غسلة ودون تكاليف، هل تريدين الحصول على شعر ناعم بطريقة بسيطة ودون إرهاق شعرك بصفة مستمرة، تابعي هذا الموضوع للنهاية فسوف تجدين ضالتك بالتأكيد إذا كان شعرك يعاني من الخشونة والجفاف، فسوف نقدم لك خلطة طبيعية مضمونة يتم استخدامها شهريا مرة واحدة فقط لتنعيم الشعر بفاعلية مذهلة، كما سوف نقدم لك عدة نصائح هامة للحصول على شعر ناعم وطويل لا يعاني من التقصف والتلف، وذلك عن طريق اتباع عادات صحية محددة بشكل منتظم لتقليل التأثير السلبي للعوامل الجوية والبيئية المحيطة بالشعر، وبالتالي تقليل معدل تساقط الشعر وحمايته من التلف والتقصف.

تنعيم الشعر كالحرير من أول غسلة

تتميز خلطتنا اليوم بعدم احتوائها على أي نوع من أنواع الزيوت لذا فهي تناسب أيضا أصحاب الشعر الدهني، كما لا تحتوي على بيض والذي تبتعد عن استعماله أغلب الفتيات بسبب رائحته رغم فوائده العظيمة، ولكن على العكس فبعد غسل شعرك سوف تفوح منة رائحة عطرة ومنعشة للغاية، وذلك لأن الخلطة تعتمد على القرنفل بشكل أساسي وهو نبات يتميز برائحته الرائعة بالاضافة بالطبع إلى فوائده الرهيبة لكل أنواع الشعر والذي يجعله يدخل ضمن مكونات كثير من مواد التجميل للعناية بالشعر، لتحضير الوصفة يتم تجهيز ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق القرنفل المطحون أو كما يسميه البعض المسمار المطحون، بالاضافة إلى ملعقة كبيرة من الحليب السائل كامل الدسم.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار مسحوق القرنفل المطحون ثم مقدار الحليب السائل، وبعد ذلك يتم مزج المكونين جيدا حتي يتم الحصول علي قوام سميك نوعا ما كقوام الحناء، يتم استخدام الخلطة بعد غسل الشعر جيدا بالشامبو والماء الدافئ ويفضل أن يكون خالي من المواد الصناعية الضارة للحصول على شعر خالي من أي زيوت، وبعد تجفيف الشعر وتمشيطه يتم تقسيمه إلي خصلات ثم يتم أخذ خصلة خصلة ويتم توزيع الخلطة عليها جيدا من الجذور وحتي الأطراف، وذلك مع سحب الخصل من أعلى الي أسفل ، بعد ذلك يُترك الشعر كما هو لمدة ساعة أو حتى يجف تماما، بعد ذلك يتم شطف الشعر بالماء الفاتر فقط.

أما عن النصائح التي يجب اتباعها لضمان نتيجة مستمرة في نعومة الشعر وزيادة طوله وكثافته، فيمكننا البدء بضرورة تهوية الشعر باستمرار وتدليكه بشكل يومي لفتح المسامات وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، أيضا يجب تجفيف الشعر برفق دون شده لأن ذلك يؤثر بشدة على قوته، مع تمشيط الشعر بمشط خشبي واسع حتى نبتعد عن تقصف الأطراف، كما يجب الابتعاد عن غسيل الشعر بالماء الساخن حتى لا تتأثر فروة الرأس والشعر من جذوره بشكل سلبي، مع وضع حمام كريم مناسب لنوع شعرك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.