الفطيرة التركية على الطريقة الاصلية هشه ورطبه مثل القطن بعجينه مميزه تستخدم لكافة انواع معجنات

طريقة تحضير الفطيرة التركية الفطيرة التركية من أشهى وألذ أنواع الفطائر التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، أنت بحاجة إلى المساعدة ونحن من سنقدمها لك عن طريق اتباعك لهذا الموضوع الشيق الذي سوف يساعدك على تحضير نوع جديد من الأكلات التركية في مطبخك العربي.

من أشهى وألذ المعجنات والفطائر الذي يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل كما يلي:

700 جرام دقيق.

200 جرام لبن زبادي.

200 جرام زيتون أسود مقطع صغيراً.

200 مل ماء ساخن.

1 ملعقة صغيرة ملح.

125 ما زيت نباتي.

2/1 كوب زيت زيتون.

1 بيضة حجم كبير.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة حبة البركة.

بقدونس مفروم ناعم.

1 حبة فلفل أحمر حار مفروم.

1 ملعقة ثوم مفروم.

250 جرام جبن حلوم.

400 جرام جبنة تركية.

1 ملعقة كبيرة الكبار مفروم ناعم.

1 صفار بيضة.

احضري وعاء العجانة ضعي به الماء الساخن والزبادي والخميرة والبيض والسكر وقومي بخلط المكونات مع بعضها جيداً.

ثم عليكِ بوضع الدقيق بشكل تدريجي وعودي للعجن ثانيةً ولمدة 5 دقائق، ضيفي بعد ذلك الملح واستمري في العجن لمدة 5 دقائق أخرى.

انقلي العجينة من وعاء العجانة إلى وعاء أخر مدهون بقليل من الزيت وقومي بتغطيتها في مكان دافئ حتى أن تتخمر ويكبر حجمها.

في وعاء أخر قومي بخلط البقدونس مع الثوم وجبنة الحلوم والجبنة التركية والزيتون الأسود المقطع والفلفل الأحمر والكبار وحبة البركة وزيت الزيتون واخلطي المكونات مع بعضها جيداً واتركي خليط الحشو جانباً.

قسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم على سطح مرشوش بالدقيق، ثم قومي بفردها على شكل بيضوي مع وضع كمية مناسبة من الحشو بمنتصف العجينة السحريه الهشه المفرودة.

قومي بثني أطراف العجينة للداخل مع ترك نصف الحشو مكشوف على هيئة قارب، ثم يتد دخول الصينية للفرن ويترك لمدة 10 دقائق حتى يتم تحميرها جيداً.