أفضل كريم سحري لتفتيح الجسم والمناطق الحساسة و العانة وهو كريم الكولاجين السحري الجبار

كريم تفتيح الجسم والمناطق الحساسة و العانة ، من اكثر ما يواجه السيدات من مشكلات هي مشكلة اسمرار منطقة العانة وتحت الإبط وقد يرجع سبب اسمرار هذه المناطق هو التعرق الشديد والاحتكاك وعدم ارتداء الملابس القطنية وأيضاً من أكثر هذه المشكلات هي مشكلة عدم النظافة الشخصية المستمرة كل هذه الأسباب قد تكون هي المسؤولة عن اسمرار هذه المناطق وللقضاء على هذا الاسمرار سوف نقدم لكم أفضل الكريمات الفعالة في المنزل للقضاء على اسمرار جميع المناطق السمراء في الجسم . كريم زبدة الشيا وهو كريم تفتيح الجسم والمناطق الحساسة كريم زبدة الشيا وهو كريم تفتيح الجسم والمناطق الحساسة كريم شمع العسل وزيت جوز الهند لتبييض وتفتيح ونضارة البشرة أولاً نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند نضيف الى الزيت ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا ونضعهم على نار هادئة .

حتى تذوب الزبدة نهائياً .

ثم نضيف اليهم 3 ملاعق كبيرة من شمع العسل ونضيف معهم ملعقة واحدة صغيرة من فيتامين أ .

نقلب كل هذه المكونات على نار هادئة حتى تصبح خليط كريمي متجانس .

نضيف في عليه كريم محكمة الغلق ثم نتركه حتى يبرد تماماً ويصبح مثل الكريم متماسك .

ثم نوزع الكريم على جميع الأماكن المراد شد وتفتيحها مع عمل حركات دائرية في البشرة .

سوف تلاحظين الفرق من أول استخدام لهذا الكريم ولكن يجب الاستمرار على لشد البشرة والقضاء على ترهلات الجسم ونضارته . كريم شمع العسل وزيت جوز الهند لتبييض وتفتيح ونضارة البشرة الوسوم

كريم تفتيح الجسم والمناطق الحساسة و العانة ، من اكثر ما يواجه السيدات من مشكلات هي مشكلة اسمرار منطقة العانة وتحت الإبط وقد يرجع سبب اسمرار هذه المناطق هو التعرق الشديد والاحتكاك وعدم ارتداء الملابس القطنية وأيضاً من أكثر هذه المشكلات هي مشكلة عدم النظافة الشخصية المستمرة كل هذه الأسباب قد تكون هي المسؤولة عن اسمرار هذه المناطق وللقضاء على هذا الاسمرار سوف نقدم لكم أفضل الكريمات الفعالة في المنزل للقضاء على اسمرار جميع المناطق السمراء في الجسم . كريم زبدة الشيا وهو كريم تفتيح الجسم والمناطق الحساسة كريم زبدة الشيا وهو كريم تفتيح الجسم والمناطق الحساسة كريم شمع العسل وزيت جوز الهند لتبييض وتفتيح ونضارة البشرة أولاً نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند نضيف الى الزيت ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا ونضعهم على نار هادئة .

حتى تذوب الزبدة نهائياً .

ثم نضيف اليهم 3 ملاعق كبيرة من شمع العسل ونضيف معهم ملعقة واحدة صغيرة من فيتامين أ .

نقلب كل هذه المكونات على نار هادئة حتى تصبح خليط كريمي متجانس .

نضيف في عليه كريم محكمة الغلق ثم نتركه حتى يبرد تماماً ويصبح مثل الكريم متماسك .

ثم نوزع الكريم على جميع الأماكن المراد شد وتفتيحها مع عمل حركات دائرية في البشرة .

سوف تلاحظين الفرق من أول استخدام لهذا الكريم ولكن يجب الاستمرار على لشد البشرة والقضاء على ترهلات الجسم ونضارته . كريم شمع العسل وزيت جوز الهند لتبييض وتفتيح ونضارة البشرة

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