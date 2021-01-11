طريقة عمل مخلل اللفت في البيت بأسهل وأسرع الخطوات وأقل المكونات

طريقة عمل مخلل اللفت , من أنواع المخللات التي تتميز بطعمها الشهي ونجدها بكافة الموائد متوفرة ولذلك تسأل السيدات عن طريقة تخليله بالمنزل لإعداده لأسرتها ولذلك دعونا بالسطور التالية نقدم لكم الطريقة خطوة بخطوة فتابعوا معنا. طريقة عمل مخلل اللفت إثنين كيلو جرام من اللفت ويكون ذات حجم متوسط.

½ كوب من الملح .

4 ملعقة كبيرة من السكر.

6 أكواب كبيرة من الماء.

شمندر ويكون ذات حجم متوسط. طريقة التحضير أولًا نقوم بغسل اللفت لأنه يكون مليء بالأوساخ والأتربة وبعد التأكد من نظافته وعدم وجود أي شوائب به.

يتم تقطيع اللفت لشرائح ولكن بدون أن تصل السكين لآخر قطع اللفت بحيث تكون متماسكة مع بعضها البعض.

ويتم غسل اللفت مرة أخرى ونضعه في برطمان ونضع مع اللفت الشمندر بحيث يصبح لون اللفت أحمر.

وبعد الانتهاء من رص اللفت والشمندر نحضر إناء آخر ونضيف إليه الماء والسكر والملح ويتم التقليب جيدًا وبعد أن يذوب نضع الماء على النار.

وبعد أن يغلي نرفعه من على النار ونتركه لكي يبرد وبعد ذلك نضعه على اللفت بالبرطمان ويجب أن يكون مغطى اللفت ويتم أحكام البرطمان جيدًا.

ويتم فتح برطمان مخلل اللفت بعد 15 يوم بحيث يكون تم نضوج اللفت وأصبح طعمه لذيذ وشهي. طريقة عمل مخلل اللفتطريقة التحضير طريقة عمل مخلل اللفت بالخل 1 كيلو لفت ذات حجم متوسط.

حبة من الشمندر.

ماء .

ملح.

2 كوب خل أبيض. طريقة التحضير أولا نقوم بإحضار اللفت ويتم غسله بالماء لأنه مليء بالأتربة وتحتاج لغسل وتنظيف وبعد التأكد من خلوه من الأتربة يتم تقطيعه لشرائح تكون متساوية.

ونعمل أيضًا على غسل الشمندر وتقطيعه ووضعه مع اللفت بالبرطمان، وينصح أن يكون نوع البرطمان من الزجاج.

وبعد رص اللفت بالبرطمان نحضر ماء ونضعها على النار ونتركها لكي تغلي وبعد أن تبرد يتم سكبها بالبرطمان.

ثم نقوم بتحضير محلول الملح وهو ماء وملح وخل يتم التحريك حتى يذوب ونضع المحلول بالبرطمان ويتم إغلاق البرطمان وينصح بعدم فتحه قبل ال 10 أيام للاستمتاع بطعمها الشهي واللذيذ. طريقة عمل مخلل اللفت بالخلطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل مخلل اللفت , من أنواع المخللات التي تتميز بطعمها الشهي ونجدها بكافة الموائد متوفرة ولذلك تسأل السيدات عن طريقة تخليله بالمنزل لإعداده لأسرتها ولذلك دعونا بالسطور التالية نقدم لكم الطريقة خطوة بخطوة فتابعوا معنا. طريقة عمل مخلل اللفت إثنين كيلو جرام من اللفت ويكون ذات حجم متوسط.

½ كوب من الملح .

4 ملعقة كبيرة من السكر.

6 أكواب كبيرة من الماء.

شمندر ويكون ذات حجم متوسط. طريقة التحضير أولًا نقوم بغسل اللفت لأنه يكون مليء بالأوساخ والأتربة وبعد التأكد من نظافته وعدم وجود أي شوائب به.

يتم تقطيع اللفت لشرائح ولكن بدون أن تصل السكين لآخر قطع اللفت بحيث تكون متماسكة مع بعضها البعض.

ويتم غسل اللفت مرة أخرى ونضعه في برطمان ونضع مع اللفت الشمندر بحيث يصبح لون اللفت أحمر.

وبعد الانتهاء من رص اللفت والشمندر نحضر إناء آخر ونضيف إليه الماء والسكر والملح ويتم التقليب جيدًا وبعد أن يذوب نضع الماء على النار.

وبعد أن يغلي نرفعه من على النار ونتركه لكي يبرد وبعد ذلك نضعه على اللفت بالبرطمان ويجب أن يكون مغطى اللفت ويتم أحكام البرطمان جيدًا.

ويتم فتح برطمان مخلل اللفت بعد 15 يوم بحيث يكون تم نضوج اللفت وأصبح طعمه لذيذ وشهي. طريقة عمل مخلل اللفتطريقة التحضير طريقة عمل مخلل اللفت بالخل 1 كيلو لفت ذات حجم متوسط.

حبة من الشمندر.

ماء .

ملح.

2 كوب خل أبيض. طريقة التحضير أولا نقوم بإحضار اللفت ويتم غسله بالماء لأنه مليء بالأتربة وتحتاج لغسل وتنظيف وبعد التأكد من خلوه من الأتربة يتم تقطيعه لشرائح تكون متساوية.

ونعمل أيضًا على غسل الشمندر وتقطيعه ووضعه مع اللفت بالبرطمان، وينصح أن يكون نوع البرطمان من الزجاج.

وبعد رص اللفت بالبرطمان نحضر ماء ونضعها على النار ونتركها لكي تغلي وبعد أن تبرد يتم سكبها بالبرطمان.

ثم نقوم بتحضير محلول الملح وهو ماء وملح وخل يتم التحريك حتى يذوب ونضع المحلول بالبرطمان ويتم إغلاق البرطمان وينصح بعدم فتحه قبل ال 10 أيام للاستمتاع بطعمها الشهي واللذيذ. طريقة عمل مخلل اللفت بالخلطريقة التحضير

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