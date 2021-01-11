طريقة عمل مخلل الباذنجان في البيت بالخطوات لطعم ألذ من المحلات

طريقة عمل مخلل الباذنجان من أسهل الطرق في التحضير ولكن يجد السيدات صعوبة في تخليله ويسألون عن طريقة اعداد مخلل الباذنجان بالمنزل ولذلك يمكنك سيدتي إتباع السطور الآتية بالتفصيل للحصول على ألذ وأشهى طعم بخطوات ومكونات بسيطة جدًا. طريقة عمل مخلل الباذنجان 7 حبات من الباذنجان ويجب أن يكون صغير الحجم.

ملح طعام.

2 كوب كبير من الماء.

كوب ونصف من الخل.

خمس فصوص ثوم يتم تقشيرهم وفرمهم جيدًا.

حزمة من البقدونس مع فرمها بصورة جيدة.

1 ملعقة كبيرة من الفلفل الحار.

2 كوب كبير من زيت الزيتون. خطوات التحضير أول خطوة هي إحضار إناء واسع ونقوم بغسل الباذنجان وبعد غسله نتركه قليلا لكي يجف.

نحضر سكينة لتقطيع الباذنجان لشرائح طويلة ويجب أن تكون سميكة وبعد الإنتهاء من التقطيع يرش الملح على الباذنجان.

وبعد قليل يتم غسله جيدًا بالماء مرة أخرى ووضعه بالمصفاة للتأكد من عدم وجود ماء.

نضع وعاء كبير على النار ونضيف إليه كوبين من الماء كوبين من الخل.

ونضع الباذنجان على النار في الماء لكي يغلي وبمجرد أن يستوي يتم إزالته من الماء الساخن.

ويتم وضعه جانبا ليبرد ونحضر وعاء آخر ونضيف إليه زيت الزيتون والبقدونس والثوم والفلفل الحار والقليل من الخل.

وتخلط جميع هذه المكونات ونحضر برطمان يسع الباذنجان ونضع به الباذنجان مع الضغط عليه يتم وضع المكونات على البرطمان.

يتم إغلاق البرطمان جيدا ويوضع بالثلاجة وينصح بعدم فتحه إلا بعد يومين للحصول على المذاق الشهى وبالف هنا. طريقة عمل مخلل الباذنجانخطوات التحضير ما هي فوائد الباذنجان ؟ ما هي فوائد الباذنجان ؟ لمخلل الباذنجان يوجد العديد من الفوائد التي تفيد جسم الإنسان ولذلك يجب تناول مخلل الباذنجان يوميا لتكون بصحة جيدة ومن أهم الفوائد يكون الآتي :- يتميز الباذنجان أنه غنى بالألياف الغذائية حيث يحتوي سعرات حرارية ويعزز أيضا من صحة جسم الإنسان.

يحارب الالتهابات والأمراض التي تصيب الإنسان لأنه مضاد الأكسدة ولذلك ينصح يتناوله بشكل يومي.

يحمي الإنسان من الإصابة بمرض القلب ويساعد أيضا في تحسين وظائف القلب ويقلل من مستوى السكر بالدم.

يساعد في الحفاظ على الوزن وذلك لأنه غني بالألياف، ويحمي من مرض السرطان والآن يمكنك تناول مخلل الباذنجان بشكل يومي. الوسوم

طريقة عمل مخلل الباذنجان من أسهل الطرق في التحضير ولكن يجد السيدات صعوبة في تخليله ويسألون عن طريقة اعداد مخلل الباذنجان بالمنزل ولذلك يمكنك سيدتي إتباع السطور الآتية بالتفصيل للحصول على ألذ وأشهى طعم بخطوات ومكونات بسيطة جدًا. طريقة عمل مخلل الباذنجان 7 حبات من الباذنجان ويجب أن يكون صغير الحجم.

ملح طعام.

2 كوب كبير من الماء.

كوب ونصف من الخل.

خمس فصوص ثوم يتم تقشيرهم وفرمهم جيدًا.

حزمة من البقدونس مع فرمها بصورة جيدة.

1 ملعقة كبيرة من الفلفل الحار.

2 كوب كبير من زيت الزيتون. خطوات التحضير أول خطوة هي إحضار إناء واسع ونقوم بغسل الباذنجان وبعد غسله نتركه قليلا لكي يجف.

نحضر سكينة لتقطيع الباذنجان لشرائح طويلة ويجب أن تكون سميكة وبعد الإنتهاء من التقطيع يرش الملح على الباذنجان.

وبعد قليل يتم غسله جيدًا بالماء مرة أخرى ووضعه بالمصفاة للتأكد من عدم وجود ماء.

نضع وعاء كبير على النار ونضيف إليه كوبين من الماء كوبين من الخل.

ونضع الباذنجان على النار في الماء لكي يغلي وبمجرد أن يستوي يتم إزالته من الماء الساخن.

ويتم وضعه جانبا ليبرد ونحضر وعاء آخر ونضيف إليه زيت الزيتون والبقدونس والثوم والفلفل الحار والقليل من الخل.

وتخلط جميع هذه المكونات ونحضر برطمان يسع الباذنجان ونضع به الباذنجان مع الضغط عليه يتم وضع المكونات على البرطمان.

يتم إغلاق البرطمان جيدا ويوضع بالثلاجة وينصح بعدم فتحه إلا بعد يومين للحصول على المذاق الشهى وبالف هنا. طريقة عمل مخلل الباذنجانخطوات التحضير ما هي فوائد الباذنجان ؟ ما هي فوائد الباذنجان ؟ لمخلل الباذنجان يوجد العديد من الفوائد التي تفيد جسم الإنسان ولذلك يجب تناول مخلل الباذنجان يوميا لتكون بصحة جيدة ومن أهم الفوائد يكون الآتي :- يتميز الباذنجان أنه غنى بالألياف الغذائية حيث يحتوي سعرات حرارية ويعزز أيضا من صحة جسم الإنسان.

يحارب الالتهابات والأمراض التي تصيب الإنسان لأنه مضاد الأكسدة ولذلك ينصح يتناوله بشكل يومي.

يحمي الإنسان من الإصابة بمرض القلب ويساعد أيضا في تحسين وظائف القلب ويقلل من مستوى السكر بالدم.

يساعد في الحفاظ على الوزن وذلك لأنه غني بالألياف، ويحمي من مرض السرطان والآن يمكنك تناول مخلل الباذنجان بشكل يومي.

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