المعلقة العجيبة ضعيها مرة على الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر بغزارة

المعلقة العجيبة ضعيها مرة على الشامبو يحلم الكثير منا بشعر طويل وصحي وناعم، ولكن يجهل البعض منا ان استخدام المواد الكيميائية تضر كثيراً بالشعر، وتجعله متساقط وخفيف، ويعاني الكثير من المشاكل واغلب تلك المشاكل تأتي من الشامبو، وفي هذا المقال سنتحدث عن مكونات نضعها على الشامبو، لتكثيف الشعر وجعله أكثر صحة، تابعوا.

خلاصة الصبار (جل الصبار)

يعرف جيل الصبار بفعاليته وقدرته الكبيرة في نمو الشعر ومساعدته في علاج مشكله القشرة، والمحافظة على فروة الراس نظيفة ورطبة.

حيث ان الصبار من الاعشاب التي يمكن الاستفادة منها، واستخدامها على الشعر بشكل امن وغير مضر، ودون الخوف من اي اضرار قد تسببها، او اي اثار جانبية.

نقوم بإضافة معلقة من جيل الصبار صغيرة، لكل معلقتين كبيرتين من الشامبو. ويتم مزج الخليط ويتم وضعه علي الشعر مع التدليك المستمر لمدةة دقائق قبل الاستحمام ثم يشطف الشعر، وتكرر الوصفه مرتين الي ثلاث مرات خلال الاسبوع

تعمل مياه الورد في المحافظة على توازن الشعر، واصلاح الشعر التالف، كما تقوم بالمحافظة على الموازنة بين الرقم الهيدروجيني للشعر.

وتعتبر مياه الورد معالجه للالتهابات، وتحتوي على خصائص ذات مطهرات طبيعية، وتقوم بتكثيف الشعر ونموه.

طريقه استخدام مياه الورد مع الشامبو

قومي بإضافة ملعقة من مياه الورد صغيرة لكل معلقتين كبيره من الشامبو.

او يمكنك استعماله بطريقة اخرى عن طريق اضافة خمس ملاعق من مياه الورد كبيرة، لكل اثنين ملعقة شامبو كبيرة، واستخدمي ذلك الشامبو المخفف في غسيل شعرك بالطريقة الطبيعية.