معمول التمر السعودي الفاخر هش ولذيذ مثل الجاهز بالظبط بالخطوات انجح طريقة لعمل المعمول

معمول التمر السعودي الفاخر هش ولذيذ مثل الجاهز بالظبط بالخطوات من الحلويات الشرقية التي يعشقها جميع الأعمار حيث أنها تكون لذيذة وشهية، ويتم تحضيرها في كثير من الدول العربية وبالأخص مص في عيد الفطر المبارك وتكون من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد، ويمكن تحضيرها بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة وسوف نقدم لكِ واحدة من أسهل الطرق التي يمكن الاستعانة بها في تحضير المعمول.

طريقة عمل معمول التمر الفاخر

نقدم لك اليوم طريقة بأسهل الطرق التي يمكن أن تستخدميها حتى تحصلين على أشهى وألذ معمول بالتمر وهي كما يلي:

مقادير معمول التمر:

2,5 كوب دقيق ابيض منخول.

1 كوب من التمر المعجون بالزبدة.

5,0 كوب سكر أبيض ناعم.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

صفار بيضة.

في البداية يجب أن تقومين بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، مع تثبين الرف الشبكي بالوسط وعليك بإحضار صينية قصيرة الحافة. في وعاء ضعي الدقيق والملح والبكينج بودر واخلطيهم جيداً ثم اتركيهم جانباً. احضري وعاء الخلط أو العجانة ضعي به الزبدة والسكر وقومي بتشغيله للخلط لمدة دقيقة واحدة، بعدها عليكِ بإضافة صفار البيض والفانيليا واخلطي مرة أخرى. بعد أن يصبح الخليط فاتح اللون ضيفي خليط الدقيق ولكن تدريجياً مع تثبيت مضرب التقليب واجعليه يقوم بالخلط حتى أن يصبح لديك عجينة متماسكة وطرية. قومي بتقطيع العجينة لكرات صغيرة واعملي بمنتصفها تجويف صغير ضعي به قطعة من التمر ثم اجعليها مثل الكرة وضعيها في قالب المعمول واضغطي عليها جيداً حتى تأخذ شكل القالب. احضري صينية الفرن ادهنيها بقليل من الزبدة ورصي بها قطع المعمول مع ترك مسافات مناسبة بين بعضهم البعض، وادخليها إلى الفرن واتركيها حتى تأخذ اللون الذهبي لمدة 12 دقيقة اخرجيها واتركيها تبرد فهي تقدم باردة وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير :