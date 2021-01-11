البسبوسة الفاخرة المحشية بالقشطة أحلي بسبوسة بطريقة المحلات

البسبوسة الفاخرة المحشية بالقشطة تمتلك قائمة الحلويات الشرقية الكثير والكثير من الأطباق والوصفات، وتأتي البسبوسة على رأس القائمة، فهي من أصناف الحلويات المفضلة لدى الكثير من بلاد الوطن العربي والمصريين على وجه الخصوص، كما يكمن تحضير حلوى البسبوسة بأكثر من طريقة، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل البسبوسة المحشية الخطيرة فهذة الطريقة هي من أفضل الطرق الحديثة لعمل السبوسة مثل الجاهزة بالظبط تابعي معنا سيدتي البسبوسة المحشية الخطيرة بالقشطة كوب من الحليب.

كوب وربع من السميد.

كوب من جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من بشر الليمون.

معلقتان صغيرتان من بشر البرتقال.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنيج باودر.

4 ملاعق صغيرة الحجم من ماء الورد.

ربع كوب من الزيت.

بيضتان.

مكونات القشطة

نصف كوب من السكر.

3 أكواب من الحليب.

8 ملاعق صغيرة الحجم من النشا.

4 ملاعق صغيرة الحجم من ماء الورد. طريقة التحضير ويمكنك تحضير طريقة البسبوسة بالزبادي بالخطوات اولًا يتم عمل القشطة، من خلال تسخين كوبين ونصف من الحليب والسكر معًا ثم نضع النشا وما تبقى من الحليب، ويتم تقليب المزيج جيدًا حتى يتماسك ويصبح القوام كثيف.

اولًا يتم عمل القشطة، من خلال تسخين كوبين ونصف من الحليب والسكر معًا ثم نضع النشا وما تبقى من الحليب، ويتم تقليب المزيج جيدًا حتى يتماسك ويصبح القوام كثيف. بعد ذلك يتم تحريك الوعاء من فوق النار، ثم نضيف مقدار ماء الورد، وبعد ذلك نضع الخليط في الثلاجة.

يتم بعد ذلك غلي الماء مع مقدار السكر على النار في وعاء أخر لمدة 5 دقائق ثم نحرك الوعاء من فوق النار ونضيف إلى

المزيج ماء الورد ونضعه جانبًا، وهو ما يسمى بشراب السيروم أو القطر.

بعد ذلك يتم خلط كافة مكونات السميد معًا.

يتم دهن الصينية بطبقة من الزبدة، ثم يضاف إليها طبقة من الدقيق.

ثم بتم سكب نصف الخليط في الصينية ووضعها في الفرن حتى يتماسك الخليط لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نضع القشطة على الصينية ثم باقي خليط البسبوسة، ويتم وضعها مرة أخرى في الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي.

يتم وضع شراب السيروم على الصينية بعدما نخرجها من الفرن، ويتم وضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات وتقدم مزينة باللوز.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل وصفة البسبوسة المحشية الخطيرة بالقشطة، يجب عليك عزيزي القارئ قبل البدء في صنعها تنظيف كافة الأدوات المستخدمه. الوسوم

البسبوسة الفاخرة المحشية بالقشطة تمتلك قائمة الحلويات الشرقية الكثير والكثير من الأطباق والوصفات، وتأتي البسبوسة على رأس القائمة، فهي من أصناف الحلويات المفضلة لدى الكثير من بلاد الوطن العربي والمصريين على وجه الخصوص، كما يكمن تحضير حلوى البسبوسة بأكثر من طريقة، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل البسبوسة المحشية الخطيرة فهذة الطريقة هي من أفضل الطرق الحديثة لعمل السبوسة مثل الجاهزة بالظبط تابعي معنا سيدتي البسبوسة المحشية الخطيرة بالقشطة كوب من الحليب.

كوب وربع من السميد.

كوب من جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من بشر الليمون.

معلقتان صغيرتان من بشر البرتقال.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنيج باودر.

4 ملاعق صغيرة الحجم من ماء الورد.

ربع كوب من الزيت.

بيضتان.

مكونات القشطة

نصف كوب من السكر.

3 أكواب من الحليب.

8 ملاعق صغيرة الحجم من النشا.

4 ملاعق صغيرة الحجم من ماء الورد. طريقة التحضير ويمكنك تحضير طريقة البسبوسة بالزبادي بالخطوات اولًا يتم عمل القشطة، من خلال تسخين كوبين ونصف من الحليب والسكر معًا ثم نضع النشا وما تبقى من الحليب، ويتم تقليب المزيج جيدًا حتى يتماسك ويصبح القوام كثيف.

اولًا يتم عمل القشطة، من خلال تسخين كوبين ونصف من الحليب والسكر معًا ثم نضع النشا وما تبقى من الحليب، ويتم تقليب المزيج جيدًا حتى يتماسك ويصبح القوام كثيف. بعد ذلك يتم تحريك الوعاء من فوق النار، ثم نضيف مقدار ماء الورد، وبعد ذلك نضع الخليط في الثلاجة.

يتم بعد ذلك غلي الماء مع مقدار السكر على النار في وعاء أخر لمدة 5 دقائق ثم نحرك الوعاء من فوق النار ونضيف إلى

المزيج ماء الورد ونضعه جانبًا، وهو ما يسمى بشراب السيروم أو القطر.

بعد ذلك يتم خلط كافة مكونات السميد معًا.

يتم دهن الصينية بطبقة من الزبدة، ثم يضاف إليها طبقة من الدقيق.

ثم بتم سكب نصف الخليط في الصينية ووضعها في الفرن حتى يتماسك الخليط لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نضع القشطة على الصينية ثم باقي خليط البسبوسة، ويتم وضعها مرة أخرى في الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي.

يتم وضع شراب السيروم على الصينية بعدما نخرجها من الفرن، ويتم وضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات وتقدم مزينة باللوز.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل وصفة البسبوسة المحشية الخطيرة بالقشطة، يجب عليك عزيزي القارئ قبل البدء في صنعها تنظيف كافة الأدوات المستخدمه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البسبوسة الفاخرة المحشية بالقشطة أحلي بسبوسة بطريقة المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.