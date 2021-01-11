صبغه طبيعية ساحرة باللون البني الدهبي الساحر بدون كيماويات بطريقة طبيعية في البيت

صبغه طبيعية ساحرة باللون البني الدهبي الساحر بدون كيماويات تعرف المرأة بأنها كائن يحب التغير المستمر وكما نعلم أن هناك بعض من النساء التي تحب أن تقوم بتغير ملامح وجهها عن طريق الاستعانة بعمليات التجميل ولكن هذا يترك أثر سيء على البشرة، ويوجد أيضاً مجموعة أخرى من النساء تعشق تغير لون الشعر باستمرار ولكنهم يقوموا باستخدام مواد كيماوية تضر بفروة الرأس وبصيلات الشعر، ولكن اليوم أتينا إليكم بأسهل طريقة لصبغ الشعر بمكونات طبيعية.

صبغ الشعر باللون البني بمواد طبيعية

هناك الكثير من الطرق التي يمكنها أن تجعلك تحصلين على لون شعر باللون البني الرائع التي تعشقه معظم النساء فهو من الأوان الهادئة والطبيعية ومن أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لصبغ الشعر باللون البني الآتي:

صبغ الشعر باللون البني:

يعتبر اللون البني من أرق الألوان التي يمكن أن يتم صبغ الشعر بها بالإضافة إلى أنها تكون مناسبة لأصحاب البشرة البيضاء وتعطيهم مظهر جذاب ورائع.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.

4 ملاعق كبيرة من النسكافية.

1 كوب زيت زيتون.

4/1 كوب زيت السمسم.

1 عبوة كبيرة الحجم من الأكسجين.

احضري وعاء عميق مناسب لعمل خليط الصبغة مع فرشاة الصبغة ومنشفة قديمة حتى لا تتلطخ بالصبغة وتتلف كما يكون من الأفضل ارتداء ملابس قديمة. قومي بخلط النسكافية مع مسحوق الكاكاو وقلبيهم جيداً، ثم يتم إضاقة زيت الزيتون وزيت السمسم واخلطي مرة أخرى، قومي بعد ذلك بسكب عبوة الأكسجين وباستخدام فرشاة الصبغة اخلطي المكونات مع بعضها البعض ثم اتركي الخليط ليرتاح قليلاً لمدة 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق ضعي المنشفة على الكتفين ومشطي شعرك باستخدام مشيط خشبي واسع الأسنان حتى يساعد على فك تشابك الشعر وقسمي شعرك لأربعة أجزاء. عليكِ بتوزيع الخليط على جميع أجزاء الشعر من الجذور حتى الأطراف ويكون من الأفضل إذا تم تركه على الشعر لمدة 30 دقيقة فأكثر. بعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

طريقة التحضير والاستخدام: