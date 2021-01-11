طولي شعرك معلقة سحرية ضعيها في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والكثافة 

طولي شعرك معلقة سحرية ضعيها في الشامبو لنعومة الشعر ومنع تساقطه يمكننا أن نقوم بأستخدام بعض الوصفات الطبيعية، لأن لديها العديد من الفوائد، والتي تعطي شعر صحى خالى من بعض المشاكل، ويؤدي أيضا إلى نتائج مبهرة نلجا اليها ونبحث عنها في كافة الوصفات التي نقوم باستخدامها، لذلك يمكننا أن نقوم باستخدام الشامبو مضاف إليه عدة مواد طبيعية لكي نتخلص من مشاكل الشعر والصلع، ونعمل على أنبات الشعر وتكثيفة، ولكن من أهم الأشياء التي يجب أن نحافظ عليه هو أختيار أفضل أنواع الشامبوهات حفاظاً على بصيلات الشعر.

جل الصبار من اكثر الاشياء المهمة التي نحتاجها اذا كانت للبشره او الشعر فهي لديها العديد من المميزات و جل الصبار غني بالمعادن المفيدة والفيتامينات الرائعة للتخلص من القشرة وتساقط الشعر كما يعمل ايضا جل الصبار على تطويل الشعر والمحافظة على نعومته.

2 ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

معلقة من عصير الليمون.

شامبو الاستحمام اليومي.

نقوم بتحضير إناء ونضع فيه جل الصبار ونضيف اليه عصير الليمون.

و نقوم بوضع هذه المكونات في الشامبو المراد استخدامة.

نمزج جميع المكونات على الشعر.

نقوم بتدليك الشعر بشكل جيد.

نقوم بتكرار استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج في تطويل الشعر وتنعيمه، و التخلص من خشونة الشعر والتقصف .

الليمون من أكثر الأشياء التي يحتاجها البشرة، والشعر فهي طبيعية جدا يمكن استخدامه للتخلص من الفطريات والبكتيريا الضارة التي تؤثر على بصيلات الشعر كما يعمل ايضا على نعومة الشعر وتنظيف بصيلات الشعر.

المكونات:-

شامبو جونسون.

4 ملاعق من عصير الليمون.

ربع كوب من الماء.

نقوم بتحضير أناء ونضع فيه الشامبو وعصير الليمون والماء.

ونقوم بمزجهم جيدا.

نضع هذا المزيج في أناء محكم الغلق.

نقوم باستخدامه عند الاستحمام ونضعه على الشعر.

ولكن لابد من تدليك الشعر بشكل جيد.

عند تكرار هذه الوصفة سوف تحصل على شعر ناعم خالي من بعض المشاكل.

تقوم بتكرارها مرتين في الأسبوع للحصول على شعرها طويل وناعم

طريقة تحضير الوصفة:-