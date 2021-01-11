الكريم المعجزة كنز في تبييض الوجه والابط العانة والاماكن الداكنة في الجسم نتيجة فورية سواد سنين سوف يزول نهائيا

الكريم المعجزة كنز في تبييض الوجه والابط العانة والاماكن الداكنة في الجسم نجد أن العديد من النساء يعانون من مشكله تغيير لون البشرة واختلاطهاً وأن البشرة يوجد بها بعض المشاكل من وجود بثور أو كلف، أو بقع داكنة تؤثر على شكل البشرة إذا كانت من استخدام بعض المستحضرات التجميل التي تضر البشرة أو إذا كانت من أشعة الشمس الفوق بنفسجية والتعرض الدائم لها، كما تعتبر هذه من ضمن المشاكل التي تؤثر على لون البشرة وتسبب لها عدة أضرار فيما بعد، لذلك تعتبر الوصفات الطبيعية هي من اكثر الاشياء التي يجب أن نقوم باستخدامهاً؟ لأنها تحافظ على لون البشرة، وتعمل على التفتيح المستمر.

طريقة عمل كريم معجزة لتبييض الوجه والجسم من العسل والحليب والكركم

العسل والحليب من أكثر الأشياء التي يمكن أن نقوم باستخدامها لتفتيح البشرة بالإضافة إلي الكركم التي يعمل على تبييض الوجه والابط والاماكن الداكنه

المكونات:-

ملعقتين عسل النحل.

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الكركم.

أربع ملاعق من الحليب.

عدد 2 حبات من اللوز المطحون.

طريقة تحضير كريم لتبيض الجسم:-

نقوم بوضع جميع المكونات من الحليب واللوز المطحون، وعصير الليمون، والكركم، وعسل النحل في إناء. ونقوم بمزجهم جيدا بشكل مستمر لكي نحصل على مزيج كريمي ناعم. نقوم بوضع هذا الكريم في إناء محكم الغلق. ناخذ من الكريم كميه بسيطه ونقوم بوضعها على البشرة وبالأخص في جميع المناطق الداكنة. يتم استخدام هذا الماسك بشكل دائم. كما يمكننا أن نقوم بوضع هذا الكريم من الليل ونتركه حتى الصباح لكي يحصل الجسم على الفائدة بشكل أكبر. ونقوم بغسيل البشرة جيداً.

كريم الحليب والنشا والدقيق لتفتيح البشرة

من الجدير بالذكر أن النشا والحليب من أكثر الأشياء التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة، والبقع السوداء والبثور، لذا يعتبر هذا الكريم من أفضل الكريمات التي يمكن أن نقوم باستخدامها للحصول على بشرة ناصعة البياض.

المكونات هي:-

معلقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

أربع ملاعق من الحليب.

ملعقة عصير الليمون

طريقة التحضير:-