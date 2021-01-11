كرواسون بالشوكولاتة أسهل وأسرع طريقة ناجحة لعمل كرواسون الشكولاتة اللذيذ سريع التحضير

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كرواسون بالشوكولاتة أسهل وأسرع طريقة ناجحة لعمل كرواسون الشكولاتة الكرواسون من أكثر المخبوزات التي يفضلها العديد من الأشخاص إذا كان الكبار أو الصغار، ويعتبر لذيذ و شهي يقدم في فترة الصباح، أو وجبة غذاء وبالأخص إذا كان الكرواسون المحشي بالشوكولاتة، هو لديه مذاق مختلف تماماً، نجد أن الأطفال دائما يرغبون في تناوله، ولكن في ظل الظروف التي نعيشها خلال هذه الأيام ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وجدناً، أن شراء المخبوزات من الخارج يعتبر خطر على حياة أبنائناً لذلك يمكن أن نقوم بإعداد داخل المنزل باسهل الطرق فهو سهل التحضير، ومن أسهل الخطوات التي يمكن أن نقوم بها.
كرواسون بالشوكولاتة أسهل وأسرع طريقة ناجحة لعمل كرواسون الشكولاتة
المكونات الخاصة بالعجينة:
- 2 كوب كبير من الدقيق.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب من الزبدة.
- كوب الا ربع من السكر.
- ملعقة من الخميرة الفورية كوب الا ربع من الماء.
- كوب كبير من الحليب.
الحشوة:
- نصف كوب من الشوكولاتة السائلة.
- كوب الاربع من الشيكولاته الصلبة.
- أربع ملاعق كبيرة من الشيكولاتة المبشورة.
يمكننا أن نقوم بعمل الكرواسون بالشيكولاتة باسهل الطرق السريعة بهذه الخطوات وهي تكون كالتالي:-
- اولاً يجب أن نقوم بتحضير اناء لصنع عجينة الكرواسون.
- ونضيف كمية الحليب والبيض وجميع السوائل.
- من بعدها نقوم باضافة الخميرة و الزبدة ونضيف ايضا الدقيق المنخول.
- نضع على هذا المزيج رشة من الملح.
- و نقوم بعجن العجينة بشكل جيد ونترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح ونقوم بتغطيتها بشكل جيد.
- بعد أنتهاء المدة ويتضاعف حجمه نقوم بعمل كرات من العجين يمكنك عزيزتي الان أن تقوم بفرد هذه القرارات باستخدام يدك أو استخدام النشابة.
- لديك الأن دوائر العجين يمكن أن تقومي بتقطيعها على اشكال مثلثات نضع في كل مثلث ملعقة من الشوكولاتة.
- ويقوم بلف المثلث من الرأس حتى الأطراف و سوف يأخذ شكل الكرواسون.
- نقوم بعمل هذه الخطوة في جميع العجين الموجود لدينا حتى انتهاء من الكمية.
- يمكنك عزيزتي أن تقومي بترك الكرواسون لفترة.
- و قومي بتغطيته جيدا لمدة عشر دقائق بعد ذلك نقوم بوضع على على وجه الكرواسون صفار البيض، ويمكنك استخدام في هذه الخطوة الفرشاة.
- نضع الأن الكرواسون في الفرن ونتركه حتى ينضج.
- ثم نقوم بتركه لكي يبرد.
- ونقوم بوضع الشيكولاتة المشهورة على وجه.
- يقدم في الصباح مع كوب من الشاي أو فنجان من القهوة أو يقدم للأطفال في اللانش بوكس.
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كرواسون بالشوكولاتة أسهل وأسرع طريقة ناجحة لعمل كرواسون الشكولاتة الكرواسون من أكثر المخبوزات التي يفضلها العديد من الأشخاص إذا كان الكبار أو الصغار، ويعتبر لذيذ و شهي يقدم في فترة الصباح، أو وجبة غذاء وبالأخص إذا كان الكرواسون المحشي بالشوكولاتة، هو لديه مذاق مختلف تماماً، نجد أن الأطفال دائما يرغبون في تناوله، ولكن في ظل الظروف التي نعيشها خلال هذه الأيام ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وجدناً، أن شراء المخبوزات من الخارج يعتبر خطر على حياة أبنائناً لذلك يمكن أن نقوم بإعداد داخل المنزل باسهل الطرق فهو سهل التحضير، ومن أسهل الخطوات التي يمكن أن نقوم بها.
كرواسون بالشوكولاتة أسهل وأسرع طريقة ناجحة لعمل كرواسون الشكولاتة
المكونات الخاصة بالعجينة:
- 2 كوب كبير من الدقيق.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب من الزبدة.
- كوب الا ربع من السكر.
- ملعقة من الخميرة الفورية كوب الا ربع من الماء.
- كوب كبير من الحليب.
الحشوة:
- نصف كوب من الشوكولاتة السائلة.
- كوب الاربع من الشيكولاته الصلبة.
- أربع ملاعق كبيرة من الشيكولاتة المبشورة.
يمكننا أن نقوم بعمل الكرواسون بالشيكولاتة باسهل الطرق السريعة بهذه الخطوات وهي تكون كالتالي:-
- اولاً يجب أن نقوم بتحضير اناء لصنع عجينة الكرواسون.
- ونضيف كمية الحليب والبيض وجميع السوائل.
- من بعدها نقوم باضافة الخميرة و الزبدة ونضيف ايضا الدقيق المنخول.
- نضع على هذا المزيج رشة من الملح.
- و نقوم بعجن العجينة بشكل جيد ونترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح ونقوم بتغطيتها بشكل جيد.
- بعد أنتهاء المدة ويتضاعف حجمه نقوم بعمل كرات من العجين يمكنك عزيزتي الان أن تقوم بفرد هذه القرارات باستخدام يدك أو استخدام النشابة.
- لديك الأن دوائر العجين يمكن أن تقومي بتقطيعها على اشكال مثلثات نضع في كل مثلث ملعقة من الشوكولاتة.
- ويقوم بلف المثلث من الرأس حتى الأطراف و سوف يأخذ شكل الكرواسون.
- نقوم بعمل هذه الخطوة في جميع العجين الموجود لدينا حتى انتهاء من الكمية.
- يمكنك عزيزتي أن تقومي بترك الكرواسون لفترة.
- و قومي بتغطيته جيدا لمدة عشر دقائق بعد ذلك نقوم بوضع على على وجه الكرواسون صفار البيض، ويمكنك استخدام في هذه الخطوة الفرشاة.
- نضع الأن الكرواسون في الفرن ونتركه حتى ينضج.
- ثم نقوم بتركه لكي يبرد.
- ونقوم بوضع الشيكولاتة المشهورة على وجه.
- يقدم في الصباح مع كوب من الشاي أو فنجان من القهوة أو يقدم للأطفال في اللانش بوكس.
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