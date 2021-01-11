كرواسون بالشوكولاتة أسهل وأسرع طريقة ناجحة لعمل كرواسون الشكولاتة اللذيذ سريع التحضير

كرواسون بالشوكولاتة أسهل وأسرع طريقة ناجحة لعمل كرواسون الشكولاتة الكرواسون من أكثر المخبوزات التي يفضلها العديد من الأشخاص إذا كان الكبار أو الصغار، ويعتبر لذيذ و شهي يقدم في فترة الصباح، أو وجبة غذاء وبالأخص إذا كان الكرواسون المحشي بالشوكولاتة، هو لديه مذاق مختلف تماماً، نجد أن الأطفال دائما يرغبون في تناوله، ولكن في ظل الظروف التي نعيشها خلال هذه الأيام ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وجدناً، أن شراء المخبوزات من الخارج يعتبر خطر على حياة أبنائناً لذلك يمكن أن نقوم بإعداد داخل المنزل باسهل الطرق فهو سهل التحضير، ومن أسهل الخطوات التي يمكن أن نقوم بها.

المكونات الخاصة بالعجينة:

2 كوب كبير من الدقيق.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزبدة.

كوب الا ربع من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية كوب الا ربع من الماء.

كوب كبير من الحليب.

الحشوة:

نصف كوب من الشوكولاتة السائلة.

كوب الاربع من الشيكولاته الصلبة.

أربع ملاعق كبيرة من الشيكولاتة المبشورة.

يمكننا أن نقوم بعمل الكرواسون بالشيكولاتة باسهل الطرق السريعة بهذه الخطوات وهي تكون كالتالي:-