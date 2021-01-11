العجينة الهشة القطنية للفطائر والبيتزا وجميع المخبوزات انجح طريقة هشة مثل القطن

العجينة الهشة القطنية للفطائر والبيتزا وجميع المخبوزات انجح طريقة عندما تقوم الأمهات بتحضير أنواع عديدة من المخبوزات والمعجنات والبيتزا تحتاج أن تقوم بعمل عجينة سهلة وبسيطة يمكنها استخدامها في تحضير الكثير من الأنواع، بدلاً من أن تقوم بتحضير كل عجينة على حدة فهذا متعب للغاية ويكلفها الكثير من الوقت والمجهود والمقادير، ولكن باستخدام عجينة واحدة يمكنك استخدام أشهى وألذ الفطائر والمعجنات.

طريقة تحضير العجينة الهشة

الفطائر والبيتزا أكثر أنواع المعجنات الذي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، ويمكن من الآن أن تقومي بتحضيرها بنفسك في البيت باستخدام بعض من المكونات البسيطة واتباع النقاط التالية:

مقادير عجينة الفطائر والبيتزا:

4/3 كوب حليب.

2 كوب دقيق منخول.

5 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة لبن زبادي.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

احضري وعاء متوسط الحجم ضعي بداخله الحليب مع السكر والخميرة ولبن الزبادي والزيت وقلبي المكونات مع بعضها ويفضل استخدام الخفاقة اليدوية لأنها تساعد في تجانس المكونات. ثم عليكِ سيدتي بإضافة البكينج بودر والدقيق والملح واخلطيهم بشكل جيد للغاية حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة. على سطح المطبخ رشي القليل من الدقيق وابدئي في فرد العجينة عليه وادعكيها بالدقيق لمدة 10 دقائق لكي تصبح لينة جداً. اجعلي العجينة على هيئة كرة كبيرة باستخدام اليدين مع دهنها بقليل من الزيت وتغطيها بورق نايلون غير لاصق واتركيها لمدة ساعة كاملة حتى أن تتخمر ويتضاعف حجمها قبل أن تقومين بتشكيلها. بعد ذلك احضريها وقومي بتشكيلها على حسب ما ترغبين سواء لعمل أنواع البيتزا أو يمكن استخدامها في عمل الفطائر الشهية وعمل الباتيه وأنواع عديدة من المعجنات اللذيذة وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير فى البيت باسهل طريقه: