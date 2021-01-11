أسرار صبغ الشعر في المنزل باللون الاحمر العنابي بمكونات منزلية ونتيجة ناجحة

أسرار صبغ الشعر في المنزل باللون الاحمر العنابي جمال المرأة يبدأ من جمال شعرها، لذلك تفضل الكثير من النساء صبغ الشعر وتغيير لونه بين كل حين وآخر، وذلك من باب التجديد والظهور بإطلالات مختلفة وجذابة، لكن المواد الكيماوية الموجودة في صبغات الشعر تضر به علي المدي البعيد، لذلك نتحدث اليوم عن كيفية صبغ الشعر في المنزل باللون الأحمر بمواد طبيعية غير ضارة بالشعر.

يمكن استخدام الكركديه لصبغ الشعر في المنزل باللون الأحمر من خلال الخطوات التالية.

أولًا يتم إحضار أوراق الكركديه ويتم وضعه على النار مع إضافة الماء ويتم غليه.

ثانيًا يتم تصفية الماء بعدما يبرد ويتم وضع كوب من الحناء حتي يصبح مثل العجينة ثم يتم وضعه على الشعر.

يمكن إضافة بعض من عصير الليمون في حالة الرغبة بصبغ الشعر بلون أحمر فاتح.

من أهم ما يهم المرأة هو جمال شعرها والتخلص من كل مشاكله، لذا فيحتاج دائما الشعر العناية به والغذية السليمة لتحفيز نمو وزيادة كثافتة بطريقة طبيعية، والان سوف نضع لكم روتين خاص بالعناية بالشعر المصبوغ.